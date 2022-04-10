В течение 40 дней войны в Украине ЕС перечислил россии 37 млрд евро за поставленные энергоносители — Подоляк

Сегодня 09:13 — Энергетика

В течение 40 дней войны в Украине ЕС перечислил россии 37 млрд евро за поставленные энергоносители — Подоляк

Европейский Союз перечислил России 37 млрд евро за поставленные энергоносители в течение 40 дней, пока россия ведет войну против Украины.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«37 млрд евро для россии за энергоносители в течение первых 40 дней смертоносной войны в Украине. Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны», — сообщил Подоляк на своей странице в Telegram.

Он добавил, что у Украины нет такого объема вооружений, который есть у рф, однако россияне ежедневно продолжают получать прямые платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя.

«Такова позиция партнеров вместе с недоработанными санкциями (нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет тотального ареста имущества членов правящей партии „единая россия“, нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители) стимулирует россиян к расширению военных действий, к более массовому уничтожению, к окончательному отказу от неприменения тяжелого оружия против мирных граждан, к оккупации и переходу к войне на длительное выживание...» — написал Подоляк, задавшись вопросом «Зачем все-таки Европа продолжает финансировать россиян?»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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