В течение 40 дней войны в Украине ЕС перечислил россии 37 млрд евро за поставленные энергоносители — Подоляк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В течение 40 дней войны в Украине ЕС перечислил россии 37 млрд евро за поставленные энергоносители — Подоляк

Сегодня 09:13Энергетика
9
В течение 40 дней войны в Украине ЕС перечислил россии 37 млрд евро за поставленные энергоносители — ПодолякВ течение 40 дней войны в Украине ЕС перечислил россии 37 млрд евро за поставленные энергоносители — Подоляк
Европейский Союз перечислил России 37 млрд евро за поставленные энергоносители в течение 40 дней, пока россия ведет войну против Украины.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«37 млрд евро для россии за энергоносители в течение первых 40 дней смертоносной войны в Украине. Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны», — сообщил Подоляк на своей странице в Telegram.
Он добавил, что у Украины нет такого объема вооружений, который есть у рф, однако россияне ежедневно продолжают получать прямые платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя.
«Такова позиция партнеров вместе с недоработанными санкциями (нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет тотального ареста имущества членов правящей партии „единая россия“, нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители) стимулирует россиян к расширению военных действий, к более массовому уничтожению, к окончательному отказу от неприменения тяжелого оружия против мирных граждан, к оккупации и переходу к войне на длительное выживание...» — написал Подоляк, задавшись вопросом «Зачем все-таки Европа продолжает финансировать россиян?»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.