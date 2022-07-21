С 19 июля Гоструда возобновляет проведение проверок инспекторами — Finance.ua
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С 19 июля Гоструда возобновляет проведение проверок инспекторами

Казна и Политика
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19 июля 2022 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений».
Об этом сообщает Гоструд в Хмельницкой области.
Этим Законом внесены изменения в Кодекс законов о труде Украины, Законы Украины «Об оплате труда», «Об отпусках» и «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
В частности, внесенные изменения предполагают, что в период действия военного положения инспекторы труда могут осуществлять инспектирование работодателей по вопросам:
• соблюдения требований Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»;
• законности прекращения трудовых договоров;
• выявления неоформленных трудовых отношений.
Следует отметить, что с начала войны в Гоструд поступили тысячи обращений граждан по поводу нарушения их трудовых прав.
Чаще всего работники обращаются по вопросам оплаты труда, незаконного увольнения или приостановления действия трудового договора, принудительного предоставления отпусков без сохранения заработной платы и т.д. С целью предотвращения нарушений и учитывая изменения, которые произошли в трудовом законодательстве в период военного положения, Гоструда проводит активную информационно-разъяснительнуюясную работу как с работодателями, так и с работниками.
Это и поддержка работодателей через консультации непосредственно на предприятиях, которых с начала войны предоставлено уже более 33 тысяч.
Больше всего обращений поступало по вопросам оплаты труда — 40 тысяч, предоставления отпусков, в том числе по отпускам без сохранения заработной платы — 15 тысяч, оформления трудовых отношений — 15 тысяч, увольнения — 10 тысяч.
По материалам:
Finance.ua
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