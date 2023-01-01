Рынок труда: как работодатели будут организовывать работу команд без света и связи — Finance.ua

Рынок труда: как работодатели будут организовывать работу команд без света и связи Сегодня 11:05 — Личные финансы

Рынок труда: как работодатели будут организовывать работу команд без света и связи

Несмотря на неопределенность, большинство работодателей в 2023 году планируют пересмотр зарплат. Рост может составить от 8 до 30% в зависимости от ситуации в стране и конкуренции за специалистов. Компании будут внимательно следить за тем, чтобы уровень зарплаты их работников был конкурентоспособным.

Об этом сообщает Work.ua со ссылкой на данные опроса HR-специалистов.

Количество вакансий

По данным Work.ua, количество вакансий в западных областях Украины почти достигло довоенного уровня и составляет более 90% к февралю 2022 года.

В Киеве, центральных и южных областях рынок труда восстановился примерно на треть.

Война повлекла за собой вынужденное переселение на запад, что создало там перенасыщение кадрами, а в других регионах может наблюдаться недостаток.

Многие специалисты уехали из страны или пока не желают рассматривать новые предложения из-за нестабильности. Когда ситуация в стране изменится к лучшему, работодатели постараются вернуть в Украину своих сотрудников, работающих удаленно из-за границы.

Если возвращение специалистов из других стран не произойдет, может возникнуть нехватка квалифицированных кадров, за которые работодатели будут соревноваться.

Приоритеты работодателей

Как отмечается, компании постараются создавать для сотрудников ощущение «сильного плеча». В частности, будут закрывать базовые потребности (свет, интернет, тепло), предоставлять комфортные условия труда и запросы сотрудников.

Основные акценты будут на корпоративных ценностях, общественной позиции и социальной ответственности. Люди будут оставаться лояльными к компаниям, когда будут видеть их поддержку Украины и чувствовать заботу о себе и своей семье.

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