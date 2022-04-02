Рынок труда для начинающих в IT: как изменилось количество вакансий за месяц войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Рынок труда для начинающих в IT: как изменилось количество вакансий за месяц войны

Вчера 13:04Личные финансы
2686
Рынок труда для начинающих в IT: как изменилось количество вакансий за месяц войныРынок труда для начинающих в IT: как изменилось количество вакансий за месяц войны, www.freecodecamp.org
Айтишники с небольшим опытом работы — наиболее уязвимы к колебаниям рынка вакансий после начала войны россии против Украины.
Аналитики портала DOU изучили статистику активных вакансий за довоенный и военный периоды.
Количество вакансий на сайте DOU
За месяц до 24 февраля, когда началась полномасштабная война, на DOU еженедельно содержалось 220 вакансий для позиций без опыта или с опытом меньше года. В течение следующих трех недель после российского нападения уже было около 60 активных вакансий в неделю — их количество сократилось более чем на 70%. И несмотря на постепенный прирост вакансий с первой половины марта, чтобы говорить об устойчивой тенденции к росту или возвращению к довоенным цифрам, нужно больше времени.
Читайте также
Относительно вакансий чисто для джуниоров без опыта статистика еще менее утешительна. До военного положения их еженедельное количество составляло около 60, а за последние недели упало до средней отметки 13 вакансий в неделю. Речь идет о падении количества вакансий почти на 80% от предыдущих значений.
Инфографика: dou.ua Инфографика: dou.ua
Такова ситуация с вакансиями для специалистов с опытом от 1 до 3 лет:
Инфографика: dou.ua Инфографика: dou.ua
В среднем за последний предвоенный месяц было около 760 вакансий на DOU (учитываем значение до 21 и после 28 февраля, не принимая в расчет цифры резкого падения в первые дни вторжения). «После» это количество уменьшилось до около 360, то есть падение на чуть более 50%.
Статистика вакансий для специалистов с опытом от 3 до 5 лет:
Инфографика: dou.ua Инфографика: dou.ua
Среднее количество вакансий до российского нападения — около 690. После — около 370. То есть произошло падение на чуть менее 50%.
Самая стабильная ситуация у специалистов с более чем пятилетним опытом.
Инфографика: dou.ua Инфографика: dou.ua
До полномасштабного вторжения среднее количество вакансий в неделю было близко к 255, в течение месяца после — около 162. То есть их количество уменьшилось примерно на 40%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.