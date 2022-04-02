Рынок труда для начинающих в IT: как изменилось количество вакансий за месяц войны — Finance.ua

Рынок труда для начинающих в IT: как изменилось количество вакансий за месяц войны

Вчера 13:04 — Личные финансы

Рынок труда для начинающих в IT: как изменилось количество вакансий за месяц войны, www.freecodecamp.org

Айтишники с небольшим опытом работы — наиболее уязвимы к колебаниям рынка вакансий после начала войны россии против Украины.

Аналитики портала DOU изучили статистику активных вакансий за довоенный и военный периоды.

Количество вакансий на сайте DOU

За месяц до 24 февраля, когда началась полномасштабная война, на DOU еженедельно содержалось 220 вакансий для позиций без опыта или с опытом меньше года. В течение следующих трех недель после российского нападения уже было около 60 активных вакансий в неделю — их количество сократилось более чем на 70%. И несмотря на постепенный прирост вакансий с первой половины марта, чтобы говорить об устойчивой тенденции к росту или возвращению к довоенным цифрам, нужно больше времени.

Относительно вакансий чисто для джуниоров без опыта статистика еще менее утешительна. До военного положения их еженедельное количество составляло около 60, а за последние недели упало до средней отметки 13 вакансий в неделю. Речь идет о падении количества вакансий почти на 80% от предыдущих значений.

Инфографика: dou.ua

Такова ситуация с вакансиями для специалистов с опытом от 1 до 3 лет:

Инфографика: dou.ua

В среднем за последний предвоенный месяц было около 760 вакансий на DOU (учитываем значение до 21 и после 28 февраля, не принимая в расчет цифры резкого падения в первые дни вторжения). «После» это количество уменьшилось до около 360, то есть падение на чуть более 50%.

Статистика вакансий для специалистов с опытом от 3 до 5 лет:

Инфографика: dou.ua

Среднее количество вакансий до российского нападения — около 690. После — около 370. То есть произошло падение на чуть менее 50%.

Самая стабильная ситуация у специалистов с более чем пятилетним опытом.

Инфографика: dou.ua

До полномасштабного вторжения среднее количество вакансий в неделю было близко к 255, в течение месяца после — около 162. То есть их количество уменьшилось примерно на 40%.

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