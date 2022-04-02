Только 22% компаний сохранили зарплаты сотрудников на уровне довоенных времен (опрос) — Finance.ua

Только 22% компаний сохранили зарплаты сотрудников на уровне довоенных времен (опрос)

Вчера 09:01 — Личные финансы

Несмотря на войну в Украине, значительная часть компаний продолжает работать. Как показал опрос grc.ua , 40,2% компаний сохранили деятельность с начала военных действий, еще 8,8% ведут коммерческую деятельность частично в зависимости от региона.

Появление новых вакансий в марте показывает, что после остановки деятельности бизнес разного размера и отраслей прошел процесс адаптации к новым условиям и возобновляет работу. Однако не следует воспринимать это как полноценное оживление рынка труда.

Как переживает войну бизнес? Эти категории пострадали от военного кризиса больше всего. Почти половина тех, кто полностью прекратил свою работу, составляют представители этой категории бизнеса — компании до 10 человек (28,5%) и компании с количеством работников от 10 до 50 человек (17,8%).

А вот крупный бизнес (компании более 500 человек) составляет значительную долю тех, кто работает в полном объеме, несмотря на войну в Украине (35%), и работает частично в зависимости от региона (31,8%).

Как поддерживают работников?

Компании даже в трудные времена войны пытаются поддерживать своих сотрудников:

наиболее распространенной тенденцией является релокейт семей сотрудников в безопасные регионы Украины. О таком виде поддержки сообщили 14,8% опрошенных компаний;

семей сотрудников в безопасные регионы Украины. О таком виде поддержки сообщили 14,8% опрошенных компаний; 20% компаний выплатили единовременную финансовую помощь к заработной плате;

к заработной плате; 14% выплатили всю заработную плату, невзирая на отсутствие работы;

12,3% релоцировали семьи сотрудников в другие страны.

К слову, среди тех компаний, которые помогали релоцироваться семьям своих сотрудников, больше всего выбрали Польшу, Румынию и Чехию. Еще часть компаний способствовала перевозке семей своих сотрудников в Германию, Францию, Турцию и Болгарию. И совсем незначительная часть тех компаний, кто ответил, что произошла перевозка семей сотрудников, отметили Канаду, Голландию, Испанию и Словакию.

Увольнения и сокращения. Однако есть значительная часть тех компаний, которые оставили своих сотрудников на произвол судьбы и не предложили никакой поддержки и помощи (30%). Еще 1% опрошенных отметили, что произошли самые негативные последствия войны — отправили сотрудников в отпуск за свой счет, сократили заработную плату или вообще уволили сотрудников.

Что происходит с зарплатами украинцев во время войны?

Кризисы на рынке труда отражаются, прежде всего, на зарплатах работников. Например, в 2014 году, в год военной эскалации рф в Донецкой и Луганской областях, 14% компаний на всей территории Украины сократили ежемесячные выплаты своим сотрудникам, а почти треть компаний (28%) пыталась удерживать зарплату в гривне в то время, когда произошла девальвация и обесценивание национальной валюты В кризисный пандемический год 35,2% компаний озвучивало готовность уменьшать размер зарплаты.

Нынешний кризис на рынке труда, вызванный войной рф против Украины, сильнее всего отразился на зарплатах украинцев. Только 22% компаний сохранили размер зарплаты довоенных времен и оказали дополнительную материальную помощь. Другие опрошенные компании либо сократили заработные платы, либо прибегли к другим непопулярным мерам.

Поддержка армии. Не остается украинский бизнес в стороне от поддержки вооруженных сил Украины и волонтерского движения. Почти каждая четвертая опрошенная компания (23,2%) выделила средства на ВСУ. 32% компаний поддерживают волонтерские инициативы в стране. Еще 17% компаний организуют сбор средств и гуманитарной помощи.

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