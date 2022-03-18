Рынок криптовалют слишком мал, чтобы рф обошла санкции, — Bloomberg — Finance.ua
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Рынок криптовалют слишком мал, чтобы рф обошла санкции, — Bloomberg

Сегодня 21:39Финтех и Карты
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Криптоэксперты заявили, что рынок криптовалют слишком мал, чтобы способствовать широкомасштабному уклонению россиян от санкций.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам экспертов, криптовалюта не выглядит успешным инструментом во избежание санкций против российских организаций и отдельных лиц, среди которых президент России Владимир Путин, которые ввели из-за нападения на Украину.
«Мы не видели доказательств того, что россия или путин систематически использовали криптовалюты для уклонения от санкций», — заявил банковскому комитету Сената США Джонатан Левин, соучредитель аналитической компании Chainalysis Inc., продающей услуги по борьбе с отмыванием денег правительству.
Законодатели США выразили обеспокоенность, что биткоин, которым можно торговать без посредников, может осложнить обнаружение страной нарушителей санкций.
Однако, как сообщил бывший и.о. директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США, нельзя «переключиться за одну ночь и управлять экономикой G20 на криптовалюте — там просто нет ликвидности».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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