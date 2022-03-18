По словам экспертов, криптовалюта не выглядит успешным инструментом во избежание санкций против российских организаций и отдельных лиц, среди которых президент России Владимир Путин, которые ввели из-за нападения на Украину.
«Мы не видели доказательств того, что россия или путин систематически использовали криптовалюты для уклонения от санкций», — заявил банковскому комитету Сената США Джонатан Левин, соучредитель аналитической компании Chainalysis Inc., продающей услуги по борьбе с отмыванием денег правительству.
Законодатели США выразили обеспокоенность, что биткоин, которым можно торговать без посредников, может осложнить обнаружение страной нарушителей санкций.
Однако, как сообщил бывший и.о. директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США, нельзя «переключиться за одну ночь и управлять экономикой G20 на криптовалюте — там просто нет ликвидности».