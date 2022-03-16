Украина легализовала криптосектор – Зеленский подписал профильный закон — Finance.ua

Как сообщается на сайте ВР, президент подписал закон о виртуальных активах (законопроект № 3637) 15 марта.
Как заявляют в Минцифре, легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи. Кроме того, банки будут открывать счета для криптокомпаний, а украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах.
Закон также предусматривает, что государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.
Что изменится?
легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;
банки будут открывать счета для криптокомпаний;
украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;
государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:
формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;
определять порядок оборота виртуальных активов;
выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.
"С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах.
Президент подписал закон «О виртуальных активах». Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени", — добавил глава Минцифры Михаил Федоров.