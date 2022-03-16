Украина легализовала криптосектор – Зеленский подписал профильный закон — Finance.ua

Украина легализовала криптосектор – Зеленский подписал профильный закон

Сегодня 18:01 — Финтех и Карты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию криптосектора.

Об этом сообщает Минцифры в Telegram.

Как сообщается на сайте ВР, президент подписал закон о виртуальных активах (законопроект № 3637) 15 марта.

Как заявляют в Минцифре, легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи. Кроме того, банки будут открывать счета для криптокомпаний, а украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах.

Закон также предусматривает, что государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.

Что изменится?

легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;

банки будут открывать счета для криптокомпаний;

украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;

государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:

формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;

определять порядок оборота виртуальных активов;

выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;

осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.

"С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах.

Президент подписал закон «О виртуальных активах». Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени", — добавил глава Минцифры Михаил Федоров.

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