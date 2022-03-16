Украина легализовала криптосектор – Зеленский подписал профильный закон — Finance.ua
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Украина легализовала криптосектор – Зеленский подписал профильный закон

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Украина легализовала криптосектор – Зеленский подписал профильный закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию криптосектора.
Об этом сообщает Минцифры в Telegram.
Как сообщается на сайте ВР, президент подписал закон о виртуальных активах (законопроект № 3637) 15 марта.
Как заявляют в Минцифре, легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи. Кроме того, банки будут открывать счета для криптокомпаний, а украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах.
Закон также предусматривает, что государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.
Что изменится?
  • легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;
  • банки будут открывать счета для криптокомпаний;
  • украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;
  • государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:
  • формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;
  • определять порядок оборота виртуальных активов;
  • выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
  • осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.
"С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах.
Президент подписал закон «О виртуальных активах». Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени", — добавил глава Минцифры Михаил Федоров.
По материалам: Finance.UA
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