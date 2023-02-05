Рынок фриланса в условиях блэкаута: как специалисты адаптируются к отключениям света (инфографика) — Finance.ua

Рынок фриланса в условиях блэкаута: как специалисты адаптируются к отключениям света (инфографика)
В условиях блэкаутов в Украине работают 69,75% фрилансеров. Около 30% специалистов ожидают возвращения электроэнергии в свои дома, но 72% из них сумели адаптировать рабочий график под отключение.
Об этом свидетельствует исследование Freelancehunt.
Почти половина фрилансеров не ощутила сокращения количества заказов, другая половина отметила уменьшение работы, а еще 10% — увеличение.
Аналитики отмечают, что на уменьшение количества выполненных проектов больше всего повлияли два фактора — конкуренция среди фрилансеров и увеличение дедлайнов.
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«Если адаптироваться под график отключений света, подготовить необходимые гаджеты для работы и наладить доступ к интернету, а также построить эффективный формат коммуникации с заказчиками (предварительно согласовать рабочие звонки и даты сдачи промежуточных этапов задач), можно работать с тем же объемом проектов, как и в блэкаут», — говорят в Freelancehunt.
Что касается дедлайнов, то треть исполнителей ответили, что не нуждаются в переносе сроков, еще 45% иногда просят продлить время выполнения задач, а 23% — переносят сроки довольно часто.
Со стороны заказчиков почти 40% переносят сроки с пониманием, а 22% даже готовы ждать сколько нужно. При этом около 8% требуют выполнения работы в установленные сроки.
Основными изменениями в работе фрилансеров стали следующие:
- 31,4% специалистов адаптировали график работы под отключение электроэнергии;
- 18,8% стали больше времени тратить на выполнение задач;
- 17,8% приходится чаще и лучше продавать свои услуги;
- 17,3% приобрели нужную технику для удобной работы;
- 14,7% отмечают, что стало сложнее общаться с заказчиками из-за плохой связи.
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