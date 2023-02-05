Рынок фриланса в условиях блэкаута: как специалисты адаптируются к отключениям света (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок фриланса в условиях блэкаута: как специалисты адаптируются к отключениям света (инфографика)

Личные финансы
243
Рынок фриланса в условиях блэкаута: как специалисты адаптируются к отключениям света (инфографика)
Рынок фриланса в условиях блэкаута: как специалисты адаптируются к отключениям света (инфографика)
В условиях блэкаутов в Украине работают 69,75% фрилансеров. Около 30% специалистов ожидают возвращения электроэнергии в свои дома, но 72% из них сумели адаптировать рабочий график под отключение.
Об этом свидетельствует исследование Freelancehunt.
Почти половина фрилансеров не ощутила сокращения количества заказов, другая половина отметила уменьшение работы, а еще 10% — увеличение.
Инфографика: Freelancehunt
Инфографика: Freelancehunt
Аналитики отмечают, что на уменьшение количества выполненных проектов больше всего повлияли два фактора — конкуренция среди фрилансеров и увеличение дедлайнов.

Читайте также: Закон о фрилансерах: что изменилось для работников и работодателей

«Если адаптироваться под график отключений света, подготовить необходимые гаджеты для работы и наладить доступ к интернету, а также построить эффективный формат коммуникации с заказчиками (предварительно согласовать рабочие звонки и даты сдачи промежуточных этапов задач), можно работать с тем же объемом проектов, как и в блэкаут», — говорят в Freelancehunt.
Что касается дедлайнов, то треть исполнителей ответили, что не нуждаются в переносе сроков, еще 45% иногда просят продлить время выполнения задач, а 23% — переносят сроки довольно часто.
Место для вашей рекламы
Со стороны заказчиков почти 40% переносят сроки с пониманием, а 22% даже готовы ждать сколько нужно. При этом около 8% требуют выполнения работы в установленные сроки.
Основными изменениями в работе фрилансеров стали следующие:
  • 31,4% специалистов адаптировали график работы под отключение электроэнергии;
  • 18,8% стали больше времени тратить на выполнение задач;
  • 17,8% приходится чаще и лучше продавать свои услуги;
  • 17,3% приобрели нужную технику для удобной работы;
  • 14,7% отмечают, что стало сложнее общаться с заказчиками из-за плохой связи.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.