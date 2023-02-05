Рынок фриланса в условиях блэкаута: как специалисты адаптируются к отключениям света (инфографика) — Finance.ua

Рынок фриланса в условиях блэкаута: как специалисты адаптируются к отключениям света (инфографика) Сегодня 14:40 — Личные финансы

Рынок фриланса в условиях блэкаута: как специалисты адаптируются к отключениям света (инфографика)

В условиях блэкаутов в Украине работают 69,75% фрилансеров. Около 30% специалистов ожидают возвращения электроэнергии в свои дома, но 72% из них сумели адаптировать рабочий график под отключение.

Об этом свидетельствует исследование Freelancehunt

Почти половина фрилансеров не ощутила сокращения количества заказов, другая половина отметила уменьшение работы, а еще 10% — увеличение.

Инфографика: Freelancehunt

Аналитики отмечают, что на уменьшение количества выполненных проектов больше всего повлияли два фактора — конкуренция среди фрилансеров и увеличение дедлайнов.

«Если адаптироваться под график отключений света, подготовить необходимые гаджеты для работы и наладить доступ к интернету, а также построить эффективный формат коммуникации с заказчиками (предварительно согласовать рабочие звонки и даты сдачи промежуточных этапов задач), можно работать с тем же объемом проектов, как и в блэкаут», — говорят в Freelancehunt.

Что касается дедлайнов, то треть исполнителей ответили, что не нуждаются в переносе сроков, еще 45% иногда просят продлить время выполнения задач, а 23% — переносят сроки довольно часто.

Со стороны заказчиков почти 40% переносят сроки с пониманием, а 22% даже готовы ждать сколько нужно. При этом около 8% требуют выполнения работы в установленные сроки.

Основными изменениями в работе фрилансеров стали следующие:

31,4% специалистов адаптировали график работы под отключение электроэнергии;

18,8% стали больше времени тратить на выполнение задач;

17,8% приходится чаще и лучше продавать свои услуги;

17,3% приобрели нужную технику для удобной работы;

14,7% отмечают, что стало сложнее общаться с заказчиками из-за плохой связи.

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УБР По материалам:

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