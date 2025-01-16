Ryanair призывает ограничить продажу алкоголя в аэропортах — Finance.ua

Ryanair призывает ограничить продажу алкоголя в аэропортах Сегодня 23:55

Ryanair призывает ограничить продажу алкоголя в аэропортах

продавать до двух алкогольных напитков на одного пассажира, Ирландская авиакомпания Ryanair призывает европейские власти ограничить продажу алкоголя в аэропортах по всему континенту, чтобы пассажиры не напивались перед посадкой в самолет. Согласно заявлению, перевозчик призывает сообщает The Guardian.

Ryanair обнародовала дополнительные подробности судебного иска на якобы пьяного пассажира. Дело в том, что в апреле 2024 года рейс из Дублина на Лансароте был перенаправлен в Порту. Компании это обошлось в сумму 15 350 евро, которую она хочет отсудить у пассажира. В эту сумму входят:

7000 евро за гостиничные расходы для 160 пассажиров и членов экипажа;

2500 евро за посадку в португальском аэропорту;

1800 евро за замену экипажа.

Также 800 евро за дополнительные расходы на топливо, 750 евро на продажу билета и 2500 евро на судебные издержки в Португалии. Местная прокуратура постановила, что из-за того, что компания и пассажир были ирландцами, дело следует рассматривать в Дублине.

В настоящее время авиакомпании оставляют за собой право отказать в посадке нетрезвому пассажиру. Однако Ryanair настаивает на полном ограничении, поскольку «это приведет к более безопасному и лучшему поведению пассажиров на борту самолета и более безопасному опыту путешествий для пассажиров и экипажей по всей Европе».

В Ryanair отметили, что она и другие авиакомпании уже ограничивают продажу алкоголя во время полета. Несмотря на это, пассажиры все еще могут употреблять спиртные напитки в аэропортах перед посадкой, особенно при задержке рейсов. Международная ассоциация воздушного транспорта обнаружила , что в 2023 году на каждые 480 рейсов приходился один неконтролируемый пассажир.

Это не первое подобное заявление от Ryanair. В августе 2024 года исполнительный директор компании Майкл О’Лири также призвал ограничить количество напитков до двух на одного пассажира. По его мнению, введение лимитов на потребление алкоголя в аэропортах поможет преодолеть «растущие беспорядки на рейсах».

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