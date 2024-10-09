Ryanair изменил правила ручной клади: актуальные цены — Finance.ua

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Ryanair изменил правила ручной клади: актуальные цены

Личные финансы
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Ryanair изменил правила ручной клади: актуальные цены
Ryanair изменил правила ручной клади: актуальные цены
Авиакомпания Ryanair изменила свою политику относительно ручной клади. Теперь за более объемную ручную кладь придется отдать гораздо больше денег.
В стоимость билета входит лишь небольшая личная вещь размером до 40×20×25 сантиметров.

Актуальная стоимость за небольшой багаж в Ryanair

  • Чтобы включить в стоимость сумку весом 10 килограмм размерами не более 55×40×20 сантиметров, при бронировании рейса пассажирам нужно отдать от 11,99 до 29,99 евро.
  • Однако для тех, кто выбирает услугу Priority после начального бронирования или в аэропорту, цена значительно выше. Если раньше это стоило до 38 евро, то теперь от 23,99 до 60 евро. Сумма сбора варьируется в зависимости от выбранного маршрута и даты поездки.
  • По новым правилам Ryanair, клиенты Non-Priority, которые не добавили багаж во время бронирования, все равно могут приобрести 10-килограммовый багаж на стойке сдачи багажа в аэропорту по цене от 35,99 до 40 евро.
  • Однако, если они принесут багаж до выхода на посадку, то могут сдать его только в том случае, если уплатят сбор в размере от 46 до 60 евро.
Ryanair изменил правила ручной клади: актуальные цены
Это сделано для того, чтобы привести в соответствие сбор за перевозку багажа у выхода на посадку. Если пассажиры решат принести 10-килограммовый багаж к выходу на посадку и захотят взять его на борт, то с них будет взиматься сбор за провоз багажа у выхода на посадку", — сказал представитель Ryanair.
Напомним, недавно стало известно, что лоукостер Ryanair планирует к маю 2025 года отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации.
По материалам:
Телеканал 24
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