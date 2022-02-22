Ryanair изъял Харьков и Херсон из системы бронирования — Finance.ua

Ryanair изъял Харьков и Херсон из системы бронирования, wikipedia.org
Finance.ua как портал, который следит за изменениями в Украине, которые могут повлиять на ваш кошелек, узнал, что ирландский лоукостер Ryanair изъял украинские аэродромы Харьков и Херсон из своей системы бронирования на сайте и в мобильном приложении.
Как пишет lowcost.ua, в начале февраля из системы бронирования лоукостера исчезли билеты на рейсы из Харькова и Херсона. При попытке забронировать перелет на летние даты, система авиакомпании указывала, что нет доступных вылетов.
На данный момент в системе бронирования Ryanair доступны билеты только из Киева, Львова и Одессы:
38 направлений из Киева;
28 направлений из Львова;
16 направлений из Одессы.
Поступок авиакомпании может быть связан с негативным информационным фоном о возможном нападении России на Украину. И это действительно связано с повышенным риском, поскольку аэропорт Харьков находится в 40 км от границы с Россией, аэропорт Херсон — в 90 км от Крыма.