Ryanair изъял Харьков и Херсон из системы бронирования — Finance.ua

Ryanair изъял Харьков и Херсон из системы бронирования

Сегодня 15:47 — Личные финансы

Ryanair изъял Харьков и Херсон из системы бронирования, wikipedia.org

Finance.ua как портал, который следит за изменениями в Украине, которые могут повлиять на ваш кошелек, узнал, что ирландский лоукостер Ryanair изъял украинские аэродромы Харьков и Херсон из своей системы бронирования на сайте и в мобильном приложении.

Как пишет lowcost.ua , в начале февраля из системы бронирования лоукостера исчезли билеты на рейсы из Харькова и Херсона. При попытке забронировать перелет на летние даты, система авиакомпании указывала, что нет доступных вылетов.

Читайте также: Lufthansa объяснила отмену рейсов в Киев

На данный момент в системе бронирования Ryanair доступны билеты только из Киева, Львова и Одессы:

38 направлений из Киева;

28 направлений из Львова;

16 направлений из Одессы.

Поступок авиакомпании может быть связан с негативным информационным фоном о возможном нападении России на Украину. И это действительно связано с повышенным риском, поскольку аэропорт Харьков находится в 40 км от границы с Россией, аэропорт Херсон — в 90 км от Крыма.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью