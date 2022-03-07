Рубль побил очередной исторический рекорд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Рубль побил очередной исторический рекорд

Сегодня 13:50Валюта
363
Рубль побил очередной исторический рекордРубль побил очередной исторический рекорд
Российская валюта на лондонской бирже упала еще на 13 процентов — до 140 рублей за доллар и 150 рублей за евро, следует из данных агентства Bloomberg 7 марта. Рубль продолжает падать и сейчас.
При этом Центробанк РФ установил курс 105,8 рублей за доллар и 115,6 рублей за евро. Однако в обменниках доллара по такой цене нет — в некоторых российских городах еще в конце февраля за 1 доллар просили 250 рублей.
Рубль побил очередной исторический рекорд
По данным российского издания The Bell, обвал рубля 7 марта произошел из-за новостей о серьезном рассмотрении варианта эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent перевалили за 130 долларов за баррель.
Администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает влияние этого мероприятия на внутренний рынок. Масштаб и сроки запрета российской нефти еще не определены, но не исключается, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без более зависимой от российской нефти Европы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.