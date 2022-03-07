Рубль побил очередной исторический рекорд — Finance.ua

Рубль побил очередной исторический рекорд

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Рубль побил очередной исторический рекорд

Российская валюта на лондонской бирже упала еще на 13 процентов — до 140 рублей за доллар и 150 рублей за евро, следует из данных агентства Bloomberg 7 марта. Рубль продолжает падать и сейчас.

При этом Центробанк РФ установил курс 105,8 рублей за доллар и 115,6 рублей за евро. Однако в обменниках доллара по такой цене нет — в некоторых российских городах еще в конце февраля за 1 доллар просили 250 рублей.

По данным российского издания The Bell, обвал рубля 7 марта произошел из-за новостей о серьезном рассмотрении варианта эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent перевалили за 130 долларов за баррель.

Администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает влияние этого мероприятия на внутренний рынок. Масштаб и сроки запрета российской нефти еще не определены, но не исключается, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без более зависимой от российской нефти Европы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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