Rozetka возобновляет работу магазинов — Finance.ua

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Rozetka возобновляет работу магазинов

Сегодня 12:26Фондовый рынок
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Rozetka возобновляет работу магазиновRozetka возобновляет работу магазинов
Офлайн-магазины крупнейшего украинского маркетплейса Rozetka возобновили работу в Харькове, Сумах, Шостке, Николаеве и других городах. В центральных и западных регионах страны магазины тоже работают.
Об этом сообщил в Facebook соучредитель и совладелец компании Владислав Чечеткин.
Он отметил, что линия фронта проходила всего в 3 км от складов Rozetka возле Киева.
«Мы были полностью заблокированы. Логистика по стране остановлена. Единственное, что мы могли — построить и оборудовать бомбоубежища для тех наших отважных сотрудников, которые по-прежнему выходили на работу. Я восхищаюсь их мужеством», — написал Чечеткин.
Он добавил, что благодаря украинским военным россияне отброшены от Киева и освобожденная часть Украины начала возвращаться к жизни.
«Магазины Rozetka уже работают в Харькове и Сумах, Шостке и Николаеве. Вся центральная и западная часть Украины. Рассчитываем в понедельник открыться в Чернигове! В Житомире, Запорожье. Ждем, когда нам разрешат добраться до Бучи, Гостомеля, Ирпеня, где нужны продукты, товары первой необходимости», — сообщил совладелец компании.
Он добавил, что многие магазины разрушены, разграблены, в некоторых из них жили оккупанты.
Напомним, в марте Чечеткин сообщил в письме сотрудникам, что после начала войны оборот компании упал с 4 млрд грн в месяц до 23 млн грн за три недели. 25 магазинов компании были уничтожены или разграблены. Rozetka пришлось уволить часть сотрудников, в том числе айтишников.
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По материалам: НВ
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