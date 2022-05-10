Рост цен на продукты в апреле: что подорожало (инфографика) — Finance.ua

Рост цен на продукты в апреле: что подорожало (инфографика)

Сегодня 16:45 — Личные финансы

Средние цены на продукты питания в апреле 2022 по сравнению с мартом выросли на 4,2%. Это меньше, чем в марте, когда продукты подорожали на 6,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Среди продуктов больше всего подорожали: фрукты, макаронные изделия, овощи, рыба и рыбопродукты.

Напомним, рост цен на продукты в Украине в марте текущего года ускорился на фоне войны. Цены выросли из-за стоимости энергоносителей и разорванной логистики, а не отсутствия продуктов.

Как пояснили в Минсоцполитики, наибольший рост цен на продукты произошел еще в прошлом году — тогда это было связано, прежде всего, с существенным скачком цен на энергоносители. Определенное повышение цен в марте этого года обусловлено прежде всего удорожанием логистики, ведь из-за военных действий было разорвано много цепей поставок. Сейчас цены на энергоресурсы более или менее стабильны. Логистические цепи восстановлены. Дефицита сырья нет. Поэтому в отсутствие других форс-мажорных факторов и без влияния активной фазы войны мы не видим оснований для роста цен.

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