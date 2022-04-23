Українцям пояснили, чи загрожує країні голод на тлі війни — Finance.ua
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Українцям пояснили, чи загрожує країні голод на тлі війни

Вчора 13:33Особисті фінанси
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Зростання цін на продукти в Україні в березні поточного року прискорилося на тлі війни. Ціни зросли через вартість енергоносіїв та розірвану логістику, а не відсутність продуктів.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства агрополітики та продовольства Україна.
«Найбільше зростання цін на продукти відбулося ще минулого року — тоді це було пов’язано, перш за все, з істотним стрибком цін на енергоносії. Певне підвищення цін у березні цього року обумовлено, перш за все, подорожчанням логістики, адже через військові дії було розірвано багато ланцюгів постачання. Зараз ціни на енергоресурси більш-менш стабільні. Логістичні ланцюги відновлені. Дефіциту сировини немає. Тому за відсутності інших форс-мажорних факторів і без впливу активної фази війни ми не бачимо підстав для зростання цін. Навпаки, на певні сезонні продукти вони знизяться», — запевнив перший заступник міністра агрополітики та продовольства України Тарас Висоцький.
У відомстві уточнили, що Україні навіть в умовах війни не загрожує дефіцит продуктів.
«Ми повністю забезпечені для своїх внутрішніх потреб молоком і молокопродуктами, зерновими, зернобобовими і рослинними, яйцями, м’ясом і м’ясопродуктами», — зазначив чиновник.
Минулого року завдяки власного виробництва Україна задовольняла потребу внутрішнього ринку:
  • молоко та молокопродукти-99,1%;
  • м’ясо та м’ясопродукти — 110,1%;
  • зерно — 323,3 %;
  • яйця — 125%;
  • плоди, ягоди і виноград-75,9%;
  • овочі — 104,6%.
Що стосується масла, то українці споживають лише 7% від загального виробництва.
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За матеріалами: УНІАН
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