Рост цен и дефицит топлива: украинцы назвали угрозы в ближайшие месяцы — Finance.ua
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Рост цен и дефицит топлива: украинцы назвали угрозы в ближайшие месяцы

Сегодня 21:07Личные финансы
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Инфляция, рост цен (45%) и дефицит топлива (38%) — угрозы, которые, по мнению украинцев, могут возникнуть с высокой вероятностью в ближайшие несколько месяцев. Жители восточных регионов несколько больше опасаются упомянутых угроз, чем жители других макрорегионов.
Об этом сообщается со ссылкой на данные опроса Социологической группы «Рейтинг».
Обесценивание гривны считают вероятным 23% опрошенных, срыв посевной кампании —21%, голод — 13%.
Опрос проведен 18&nbsp;марта 2022 года Опрос проведен 18 марта 2022 года
Опрос проведен 18 марта 2022 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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