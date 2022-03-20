Рост цен и дефицит топлива: украинцы назвали угрозы в ближайшие месяцы — Finance.ua

Рост цен и дефицит топлива: украинцы назвали угрозы в ближайшие месяцы

Сегодня 21:07 — Личные финансы

Инфляция, рост цен (45%) и дефицит топлива (38%) — угрозы, которые, по мнению украинцев, могут возникнуть с высокой вероятностью в ближайшие несколько месяцев. Жители восточных регионов несколько больше опасаются упомянутых угроз, чем жители других макрорегионов.

Об этом сообщается со ссылкой на данные опроса Социологической группы « Рейтинг ».

Обесценивание гривны считают вероятным 23% опрошенных, срыв посевной кампании —21%, голод — 13%.

Опрос проведен 18 марта 2022 года

Опрос проведен 18 марта 2022 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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