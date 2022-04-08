российский Сбербанк из-за санкций прекратил все валютные переводы за границу — Finance.ua

российский Сбербанк из-за санкций прекратил все валютные переводы за границу

Сегодня 18:55 — Фондовый рынок

российский Сбербанк из-за санкций прекратил все валютные переводы за границу

российский Сбербанк с 7 апреля запретил все переводы за границу в иностранной валюте «в связи со вступлением в силу санкционных ограничений».

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на разъяснения банка.

Сбербанк с 7 апреля прекратил все переводы за границу в иностранной валюте как через отделение банка, так и в мобильном приложении, говорится на сайте учреждения.

Ограничения по переводам введены «в связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках», уточнил банк.

Переводы, оформленные с 6 апреля, вернутся клиентам банка.

Переводы за границу в рублях через отделения банка остались доступными для резидентов без ограничений.

В Сбербанке добавили, что в связи с санкциями с 7 апреля в отделениях банка невозможно получить перевод из зарубежной кредитной организации.

США ввели санкции против Сбербанка 24 февраля на фоне вторжения россии в Украину. Тогда банк был включен в список CAPTA, его корреспондентские счета в банках США были заблокированы. 1 марта санкции против Сбербанка ввела Великобритания.

Эти ограничения вступили в силу 18 марта.

6 апреля США расширили санкции против российского банковского сектора, добавив в список SDN (specially designated nationals) Сбербанк и Альфа-банк.

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