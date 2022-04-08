российский Сбербанк из-за санкций прекратил все валютные переводы за границу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

российский Сбербанк из-за санкций прекратил все валютные переводы за границу

Сегодня 18:55Фондовый рынок
0
российский Сбербанк из-за санкций прекратил все валютные переводы за границуроссийский Сбербанк из-за санкций прекратил все валютные переводы за границу
российский Сбербанк с 7 апреля запретил все переводы за границу в иностранной валюте «в связи со вступлением в силу санкционных ограничений».
Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на разъяснения банка.
Сбербанк с 7 апреля прекратил все переводы за границу в иностранной валюте как через отделение банка, так и в мобильном приложении, говорится на сайте учреждения.
Читайте также
Ограничения по переводам введены «в связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках», уточнил банк.
Переводы, оформленные с 6 апреля, вернутся клиентам банка.
Переводы за границу в рублях через отделения банка остались доступными для резидентов без ограничений.
В Сбербанке добавили, что в связи с санкциями с 7 апреля в отделениях банка невозможно получить перевод из зарубежной кредитной организации.
США ввели санкции против Сбербанка 24 февраля на фоне вторжения россии в Украину. Тогда банк был включен в список CAPTA, его корреспондентские счета в банках США были заблокированы. 1 марта санкции против Сбербанка ввела Великобритания.
Эти ограничения вступили в силу 18 марта.
6 апреля США расширили санкции против российского банковского сектора, добавив в список SDN (specially designated nationals) Сбербанк и Альфа-банк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.