российский Сбербанк из-за санкций прекратил все валютные переводы за границу — Finance.ua

Ограничения по переводам введены «в связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках», уточнил банк.
Переводы, оформленные с 6 апреля, вернутся клиентам банка.
Переводы за границу в рублях через отделения банка остались доступными для резидентов без ограничений.
В Сбербанке добавили, что в связи с санкциями с 7 апреля в отделениях банка невозможно получить перевод из зарубежной кредитной организации.
США ввели санкции против Сбербанка 24 февраля на фоне вторжения россии в Украину. Тогда банк был включен в список CAPTA, его корреспондентские счета в банках США были заблокированы. 1 марта санкции против Сбербанка ввела Великобритания.
Эти ограничения вступили в силу 18 марта.
6 апреля США расширили санкции против российского банковского сектора, добавив в список SDN (specially designated nationals) Сбербанк и Альфа-банк.