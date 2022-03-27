российский «Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи — Finance.ua
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российский «Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи

Сегодня 17:45Фондовый рынок
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российский оператор мобильной связи «Мегафон» больше не входит в международную ассоциацию операторов (GSMA).
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Оператор мобильной связи „Мегафон“ больше не входит в международную ассоциацию операторов. GSMA официально заявила, что исключает российский „Мегафон“. Компания была в Глобальной ассоциации операторов связи с 1995 года. GSMA также исключили оператора мобильной связи из „перечня роуминговых партнеров“ (Roaming Partner Listing, RPL). Однако в „Мегафоне“ заявляют, что это не означает отключение компании от международного роуминга», — написал министр.
«Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, этот шаг не имеет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты возобновления нашего статуса», — заявил изданию «Ведомости» представитель «Мегафона».
В компании добавили, что исключение «Мегафона» из так называемого перечня роуминговых партнеров не означает отключения «Мегафона» от международного роуминга.
Представитель компании заявил, что RPL — это справочный список партнеров-операторов: «нахождение в списке не влияет на договорные отношения между операторами».
По словам представителя «Мегафона», членство в GSMA предоставляло компании доступ к экспертизе коллег-операторов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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