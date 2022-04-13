Российские товары на украинских полках: как проверить производителя — Finance.ua
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Российские товары на украинских полках: как проверить производителя

Сегодня 17:05Фондовый рынок
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Российские товары на украинских полках: как проверить производителя
На полках украинских супермаркетов и магазинов все еще продают продукцию компаний, бенефициары которых — резиденты россии.
В целом, по данным Опендатабот, торговых марок, связанных с россией, в Украине более 3000, пишет zaxid.net.
Самые популярные из них — это пищевые продукты, детские товары и косметика.
Продукты питания:
Молочные продукты «Простоквашино» (АО «Данон Россия»)
Чай Суртис (ООО «МАЙ»)
Полуфабрикаты «Ермолино» (АО «Инвест Альянс»)
Молочные продукты «Веселый молочник» (ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»)
Молочные продукты «Чудо» (ООО «Вымм-Билль-Данн Продукты питания»)
Доставка еды «Суши wok» (Фурсов Алексей Васильевич)
Чай «Лисма» (ЗАО Компания «Май»)
Сеть японских ресторанов Евразия (Фурсов Алексей Васильевич)
Пиво «Балтика» (ООО «Пивоваренная компания «Балтика»)
Пиво «Жигули» (ООО «Стратєгія»).
Товары для детей:
Молочные продукты «Тёма» (АО «Данон Россия»)
Молочные продукты «Агуша» (ООО «Вымм-Билль-Данн Продукты питания»)
Йогурты «Засинайко» (ООО «Вымм-Билль-Данн Продукты питания»)
Спреи «Некусайка» (ООО «ЮПЕКО»)
Мульфильм «Фиксики» (АО "АЭРОПЛАН"_
Лекарство:
«Виферон» (ООО «Ферон»)
«Диоксидин» (ОАО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА»)
Медиа:
АиФ (АО «Аргументы и Факты»)
РБК (ЗАО «Росбизнесконсалтинг»)
Другое:
Средства от комаров «Раптор» (ООО «ЮПЕКО»)
Косметика «Фаберлик» (ОАО «Фаберлик»)
Косметика «Чистая линия» (Галант Павел Владимирович)
Одежда «Gloria jeans» (Мельников Владимир Владимирович)
Магазины Brocard (Володина Татьяна Владимировна).
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Как проверить торговую марку?
Товары производства рф в магазинах распознать очень легко — они промаркированы штрих-кодом, начинающимся с цифр «46».
Диапазон цифр в начале кода может быть от «460» до «469».
Чтобы облегчить себе работу, можно скачать приложение «Сканер QR и штрих-кода», доступное для iOS и Android.
Кроме того, бенефициарные владельцы компаний можно проверить с помощью Опендатабот, YouControl и других сервисов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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