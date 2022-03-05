Российские олигархи спрятали от ареста пять супер-яхт на Мальдивах, - Reuters — Finance.ua
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Российские олигархи спрятали от ареста пять супер-яхт на Мальдивах, - Reuters

Сегодня 12:48Криминал
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По мере того, как в Европе начали арестовывать имущество российских олигархов, как минимум пять супер-яхт, принадлежащих миллиардерам, нашли временное убежище на Мальдивах. У островного государства в Индийском океане нет договора об экстрадиции с США.
Об этом сообщает Reuters.
Вашингтон, Европейский Союз и другие страны заявили, что они нацелятся на активы олигархов, скопивших состояние и политическое влияние при президенте России Владимире Путине.
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В четверг Соединенные Штаты ввели полные блокирующие санкции в отношении еще восьми олигархов и чиновников, а также некоторых их компаний и членов семей в связи с вторжением в Украину.
«Мы хотим, чтобы он (Путин) чувствовал давление, мы хотим, чтобы люди вокруг него чувствовали давление», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Сотрудники таможни Франции задержали 88-метровую яхту главы «Роснефти» Игоря Сечина Amore Vero, который находится в санкционных списках США и ЕС, до того, как она попыталась покинуть порт Французской Ривьеры.
В Германии роскошная яхта Dilbar стоимостью почти 600 миллионов долларов и длиной 150 метров, принадлежащая российскому миллиардеру Алишеру Усманову, также находящемуся в санкционном списке ЕС, стоит на верфи в Гамбурге. Представитель экономического управления Гамбурга заявил, что не планирует передавать яхту ее владельцу, не уточнив подробностей.

Убежище на Мальдивах

Между тем, как минимум пять роскошных яхт, принадлежащих российским миллиардерам, нашли временное убежище на Мальдивах.
Супер-яхта Clio, принадлежащая Олегу Дерипаске, основателю алюминиевого гиганта «Русал», который попал под санкции США в 2018 году, в среду бросила якорь у столицы Мале, согласно судоходной базе данных MarineTraffic.
Titan российского производителя стали «Евраз» прибыл в понедельник.
Данные показали, что еще три яхты, принадлежащие российским олигархам, были замечены в водах Мальдивских островов в среду. В их число входила 88-метровая Nirvana, принадлежащая самому богатому человеку России Владимиру Потанину.
Большинство судов в последний раз видели на якоре в ближневосточных портах.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: РБК-Україна
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