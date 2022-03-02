США закрывают воздушное пространство для российских самолетов — Finance.ua

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США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Сегодня 12:23Мир
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США закрывают воздушное пространство для российских самолетовСША закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Власти США закрывают воздушное пространство страны для российских самолетов.
Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая 1 марта перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны» (State of the Union).
«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — сказал президент США.
Принятию этого решения предшествовали консультации Европейского союза и Соединенных Штатов по этому вопросу. В ЕС предоставили американским коллегам больше информации о закрытии воздушного пространства союза для российских самолетов, введенного после вторжения России в Украину.
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Европейские авиакомпании уже сталкиваются с проблемой потенциально длительного блокирования ключевых коридоров полетов в направлении Азии после того, как Евросоюз и Москва ввели обоюдный запрет на использование воздушного пространства.
Авиакомпания United Airlines и логистическая компания United Parcel Service заявили 1 февраля, что приостановили полеты над воздушным пространством России, присоединившись к другим крупным авиакомпаниям США — Delta Air Lines и American Airlines.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Радіо Свобода
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