США закрывают воздушное пространство для российских самолетов — Finance.ua

США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

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США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Власти США закрывают воздушное пространство страны для российских самолетов.

Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая 1 марта перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны» (State of the Union).

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — сказал президент США.

Принятию этого решения предшествовали консультации Европейского союза и Соединенных Штатов по этому вопросу. В ЕС предоставили американским коллегам больше информации о закрытии воздушного пространства союза для российских самолетов, введенного после вторжения России в Украину.

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Европейские авиакомпании уже сталкиваются с проблемой потенциально длительного блокирования ключевых коридоров полетов в направлении Азии после того, как Евросоюз и Москва ввели обоюдный запрет на использование воздушного пространства.

Авиакомпания United Airlines и логистическая компания United Parcel Service заявили 1 февраля, что приостановили полеты над воздушным пространством России, присоединившись к другим крупным авиакомпаниям США — Delta Air Lines и American Airlines.

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