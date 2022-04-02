Российские олигархи пытаются скрыть имущество от санкций — прокуратура США

Вчера 19:27 — Фондовый рынок

Российские олигархи пытаются скрыть имущество от санкций — прокуратура США, GETTY IMAGES

Прокуратура США нашла доказательства, что российские олигархи пытаются скрыть свое имущество от западных санкций, введенных после нападения рф на Украину.

Об этом заявил глава группы KleptoCapture при Минюсте США, прокурор Эндрю Адамс в интервью Reuters

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«Существуют попытки (олигархов рф. — Ред.) — о некоторых из них публично сообщается — перемещать, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов... в юрисдикции, где, я думаю, люди считают, что это было бы труднее расследовать и трудно заморозить», — сказал Адамс.

По его словам, отслеживать активы олигархов часто бывает затруднительно, поскольку они скрыты за несколькими кругами фиктивных компаний, разбросанных по всему миру.

По словам Адамса, его группа уже получает конкретную информацию из стран, ранее считавшихся «безопасными гаванями» для олигархов. В то же время он отказался предоставить детали конкретных юрисдикций, уже предоставивших информацию, или назвать имена конкретных лиц, находящихся под следствием.

Напомним, Минюст США создал рабочую группу KleptoCapture, которая будет следить за соблюдением введенных против россии санкций. В отношении нарушителей будет проведено судебное расследование, а в случае невозможности ареста будут налагать арест на активы и конфисковывать имущество.

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