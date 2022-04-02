Российские олигархи пытаются скрыть имущество от санкций — прокуратура США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Российские олигархи пытаются скрыть имущество от санкций — прокуратура США

Вчера 19:27Фондовый рынок
263
Российские олигархи пытаются скрыть имущество от санкций — прокуратура СШАРоссийские олигархи пытаются скрыть имущество от санкций — прокуратура США, GETTY IMAGES
Прокуратура США нашла доказательства, что российские олигархи пытаются скрыть свое имущество от западных санкций, введенных после нападения рф на Украину.
Об этом заявил глава группы KleptoCapture при Минюсте США, прокурор Эндрю Адамс в интервью Reuters.
Читайте также
«Существуют попытки (олигархов рф. — Ред.) — о некоторых из них публично сообщается — перемещать, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов... в юрисдикции, где, я думаю, люди считают, что это было бы труднее расследовать и трудно заморозить», — сказал Адамс.
По его словам, отслеживать активы олигархов часто бывает затруднительно, поскольку они скрыты за несколькими кругами фиктивных компаний, разбросанных по всему миру.
По словам Адамса, его группа уже получает конкретную информацию из стран, ранее считавшихся «безопасными гаванями» для олигархов. В то же время он отказался предоставить детали конкретных юрисдикций, уже предоставивших информацию, или назвать имена конкретных лиц, находящихся под следствием.
Напомним, Минюст США создал рабочую группу KleptoCapture, которая будет следить за соблюдением введенных против россии санкций. В отношении нарушителей будет проведено судебное расследование, а в случае невозможности ареста будут налагать арест на активы и конфисковывать имущество.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.