Британия запретила техобслуживание самолетов и кораблей российских олигархов — Finance.ua

Великобритания ужесточила санкции в отношении российских олигархов. Лондон запретил техническое обслуживание самолетов или кораблей, принадлежащих гражданам рф из санкционного списка или их предприятиям.
«Благодаря этим новым полномочиям, закрепленным в парламенте с помощью законодательного акта, Великобритания теперь может запретить находящимся под санкциями олигархам извлекать выгоду из ведущей мировой авиационной и морской промышленности и инженеров Великобритании», — отмечено в сообщении.
Отмечается, что принятый закон уже применили к бизнесменам Евгению Швидлеру и Олегу Тинькову.
«Несомненно, что путин и его элита были удивлены силой наших санкций. Мы будем продолжать усиливать давление до тех пор, пока в Украине находятся российские войска, нацеленные не только на бизнес олигархов, но и на их активы и международный образ жизни», — прокомментировала новый закон министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
В свою очередь, государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс отметил, что законодательство Британии позволяет расширить способы лишения российских олигархов «доступа к их роскошным игрушкам».
«Наши экономические и транспортные санкции работают на то, чтобы задушить тех, кто наиболее замешан в путинском режиме, гарантируя, что никто на территории Великобритании не сможет поддержать бесчеловечное нападение путина на Украину», — подытожил Шаппс.