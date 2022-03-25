Российские олигархи массово распродают свои самолеты (фото) — Finance.ua

Российские олигархи массово распродают свои самолеты (фото)

Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

Частные самолеты Владимира Потанина, Юрия Шефлера, Рустама Терегулова, Александра Светакова, Аркадия Воложа и Эдуарда Бермана выставлены на продажу.

Источник: собеседники УП в авиационной сфере.

Информация о продаже GULFSTREAM G650 приближенного к Путину олигарха Владимира Потанина уже размещена на сайте операторе борта и ресурсах по продаже самолетов. Борт 2017 стоит около 60 миллионов долларов.

Напомним, в государственном предприятии «Антонов» подсчитали , сколько будет стоить достроить легендарный АН-225 «Мрия» — копию самолета, уничтоженного российскими оккупантами под Гостомелем. По предварительным данным, строительство обойдется в 1 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.