Российские олигархи массово распродают свои самолеты (фото) — Finance.ua

Частные самолеты Владимира Потанина, Юрия Шефлера, Рустама Терегулова, Александра Светакова, Аркадия Воложа и Эдуарда Бермана выставлены на продажу.
Источник: собеседники УП в авиационной сфере.
Информация о продаже GULFSTREAM G650 приближенного к Путину олигарха Владимира Потанина уже размещена на сайте операторе борта и ресурсах по продаже самолетов. Борт 2017 стоит около 60 миллионов долларов.
Напомним, в государственном предприятии «Антонов» подсчитали, сколько будет стоить достроить легендарный АН-225 «Мрия» — копию самолета, уничтоженного российскими оккупантами под Гостомелем. По предварительным данным, строительство обойдется в 1 млрд долларов.