Российские олигархи массово распродают свои самолеты (фото) — Finance.ua
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Российские олигархи массово распродают свои самолеты (фото)

Сегодня 17:41Фондовый рынок
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Частные самолеты Владимира Потанина, Юрия Шефлера, Рустама Терегулова, Александра Светакова, Аркадия Воложа и Эдуарда Бермана выставлены на продажу.
Источник: собеседники УП в авиационной сфере.
Российские олигархи массово распродают свои самолеты (фото)
Российские олигархи массово распродают свои самолеты (фото)
Информация о продаже GULFSTREAM G650 приближенного к Путину олигарха Владимира Потанина уже размещена на сайте операторе борта и ресурсах по продаже самолетов. Борт 2017 стоит около 60 миллионов долларов.
Российские олигархи массово распродают свои самолеты (фото)
Напомним, в государственном предприятии «Антонов» подсчитали, сколько будет стоить достроить легендарный АН-225 «Мрия» — копию самолета, уничтоженного российскими оккупантами под Гостомелем. По предварительным данным, строительство обойдется в 1 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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