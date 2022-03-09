российские лидеры и олигархи, морской сектор и белорусские банки: в ЕС согласовали новый пакет санкций — Finance.ua

российские лидеры и олигархи, морской сектор и белорусские банки: в ЕС согласовали новый пакет санкций

Сегодня 13:01 — Мир

российские лидеры и олигархи, морской сектор и белорусские банки: в ЕС согласовали новый пакет санкций

Постпреды стран ЕС согласовали новые санкции против российских лидеров и олигархов.

Об этом сообщает французское председательство в Совете ЕС.

«COREPER II одобрил новые санкции против российских лидеров и олигархов и членов их семей, причастных к российской агрессии против Украины. COREPER II также утвердил санкции, чтобы дополнить и согласовать наши меры с уже принятыми санкциями. В частности, принятые меры направлены на исключение 3 белорусских банков из системы SWIFT. Они проясняют вопрос о криптовалюте и дополняют перечень технологий и товаров, которые нельзя экспортировать. Также были утверждены санкции против морского сектора», — говорится в сообщении председательства в Twitter.

Эти санкции будут официально приняты Советом ЕС путем письменной процедуры с целью их скорейшей публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью