российские лидеры и олигархи, морской сектор и белорусские банки: в ЕС согласовали новый пакет санкций — Finance.ua
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российские лидеры и олигархи, морской сектор и белорусские банки: в ЕС согласовали новый пакет санкций

Сегодня 13:01Мир
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российские лидеры и олигархи, морской сектор и белорусские банки: в ЕС согласовали новый пакет санкцийроссийские лидеры и олигархи, морской сектор и белорусские банки: в ЕС согласовали новый пакет санкций
Постпреды стран ЕС согласовали новые санкции против российских лидеров и олигархов.
Об этом сообщает французское председательство в Совете ЕС.
«COREPER II одобрил новые санкции против российских лидеров и олигархов и членов их семей, причастных к российской агрессии против Украины. COREPER II также утвердил санкции, чтобы дополнить и согласовать наши меры с уже принятыми санкциями. В частности, принятые меры направлены на исключение 3 белорусских банков из системы SWIFT. Они проясняют вопрос о криптовалюте и дополняют перечень технологий и товаров, которые нельзя экспортировать. Также были утверждены санкции против морского сектора», — говорится в сообщении председательства в Twitter.
Эти санкции будут официально приняты Советом ЕС путем письменной процедуры с целью их скорейшей публикации в Официальном журнале Европейского Союза.
По материалам: УНН
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