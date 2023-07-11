российская компания объявила о строительстве второго завода по производству БПЛА — Finance.ua

российская компания объявила о строительстве второго завода по производству БПЛА Сегодня 03:17 — Мир

российская компания объявила о строительстве второго завода по производству БПЛА

российская компания «Робоавиа» объявила о строительстве второго завода по производству БПЛА, который построят в Ростовской области, а первый уже якобы работает в оккупированном Крыму — в Симферополе.

Об этом сообщает российское информагентство «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора региона Игоря Сорокина.

Также сообщается о подписании соглашения о начале строительства местными властями и гендиректором ООО «Робоавиа» Романом Гуровым.

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Строительство завода обойдется в 500 млн рублей.

Предполагается, что предприятие будет выпускать 1100 беспилотников в год.

«По завершении строительства на предприятии появится на первом этапе — 200, а на следующих этапах — 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций в производство составит около 500 млн рублей», — сообщил заместитель губернатора региона Сорокин.

По его словам, компания уже построила такой завод в Симферополе, он выпускает в месяц 16 БПЛА и квадрокоптеров.

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Економічна Правда По материалам:

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