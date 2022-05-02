Россияне задействовали максимально возможную мощность кибератак по Украине — Finance.ua

Россияне задействовали максимально возможную мощность кибератак по Украине

Сегодня 10:47 — Криминал

Украина все еще испытывает сильное давление в киберпространстве со стороны российских хакеров. Однако, возможно, их потенциал уже достиг своего максимума. Они уже показали все доступные инструменты и технологии. Об этом речь идет в сообщении Госспецсвязи

Благодаря санкциям, российские хакеры не смогут развиваться так, как они развивались раньше.

«Наша общая задача — не допустить усиления российских кибертеррористов. Чтобы достичь этого, необходимо сотрудничество между государствами и государственными органами, повышение осведомленности бизнеса и граждан об угрозах, ограничение ресурсов и технологий, доступных террористическому государству. Только благодаря санкциям можно обеспечить безопасность — насколько это возможно в киберпространстве — для всех развитых демократий», — отметил заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.

Впрочем, российские хакеры все еще серьезная угроза для всего мира. Не следует их недооценивать, но и не стоит переоценивать. Они обладают высокой квалификацией и мотивацией для атак не только на Украину, но и на другие демократические страны. Однако, к счастью, они столкнулись с ограничениями ресурсов — материальными и технологическими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

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