Россияне задействовали максимально возможную мощность кибератак по Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Россияне задействовали максимально возможную мощность кибератак по Украине

Сегодня 10:47Криминал
8
Украина все еще испытывает сильное давление в киберпространстве со стороны российских хакеров. Однако, возможно, их потенциал уже достиг своего максимума. Они уже показали все доступные инструменты и технологии. Об этом речь идет в сообщении Госспецсвязи
Благодаря санкциям, российские хакеры не смогут развиваться так, как они развивались раньше.
«Наша общая задача — не допустить усиления российских кибертеррористов. Чтобы достичь этого, необходимо сотрудничество между государствами и государственными органами, повышение осведомленности бизнеса и граждан об угрозах, ограничение ресурсов и технологий, доступных террористическому государству. Только благодаря санкциям можно обеспечить безопасность — насколько это возможно в киберпространстве — для всех развитых демократий», — отметил заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.
Впрочем, российские хакеры все еще серьезная угроза для всего мира. Не следует их недооценивать, но и не стоит переоценивать. Они обладают высокой квалификацией и мотивацией для атак не только на Украину, но и на другие демократические страны. Однако, к счастью, они столкнулись с ограничениями ресурсов — материальными и технологическими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.