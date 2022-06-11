Россияне в поездах вывозят зерно из Запорожской области в Крым — Finance.ua

Россияне в поездах вывозят зерно из Запорожской области в Крым

Сегодня 05:58 — Криминал

российские оккупанты в поездах вывозят зерно из Запорожской области в Крым.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«На сегодняшний день с зерном происходят вопиющие факты хищения, которые начались более месяца назад, когда из наших элеваторов и токов они начали его забирать. Но масштабы хищения поначалу были совсем другими, примерно 20-30 машин в день вывозили в сторону Крыма. А сегодня мы говорим о других цифрах — они начали вывозить его поездами. Они готовятся так же украсть и новый урожай. Наша задача — фиксировать все, что происходит», — сказал Федоров.

Как известно, по информации украинских чиновников, на 7 июня россия украла около 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только россия. Несмотря на пропаганду кремля, распространяющую фейки, последствия российского вторжения в Украину задели весь мир.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что россия ворует зерно из Украины на продажу с целью получения прибыли.

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