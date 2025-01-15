россияне ударили по энергетике Украины более чем 40 ракетами и 70 дронами, — Зеленский Сегодня 10:44

Российская армия нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были использованы различные типы ракет и дроны.

Как сообщает президент Владимир Зеленский у себя в Telegram.

По словам Зеленского, целью россиян была газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие жизнь людей в Украине.

«Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожены. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы», — написал президент.

Зеленский отметил, что Украина постоянно нуждается в усилении имеющихся возможностей воздушного щита. Ведь партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате Рамштайн дали обещания, которые до сих пор не реализованы полностью.

«Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить», — подчеркнул он.

Утром среды, 15 января, российская армия в очередной раз устроила массированный обстрел по Украине. Накануне вечером россия запускала по территории Украины беспилотники, а впоследствии стало известно, что российская армия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома «Оленья».

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