россияне смогут покупать валюту. Центробанк рф несколько ослабил валютный контроль — Finance.ua

россияне смогут покупать валюту. Центробанк рф несколько ослабил валютный контроль

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россияне смогут покупать валюту. Центробанк рф несколько ослабил валютный контроль

Центробанк рф от 18 апреля возобновил для банков возможность продавать наличную валюту населению.

Это предусмотрено смягчением временного порядка сделок с наличной валютой, объявленного 8 апреля, пишет Meduza

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8 апреля центробанк страны-агрессора несколько смягчил введенные меры валютного контроля. С 11 апреля регулятор разреши некоторым категориям граждан снимать наличные деньги со своих счетов не только в долларах, но и в евро, сохранив общий лимит снятия на уровне $10 000.

С 18 апреля российские банки могут продавать валюту, но только поступившую в кассы с 9 апреля.

Напомним, 9 марта центробанк рф ввел временный порядок операций с наличной валютой сроком на полгода. россиянам разрешили снимать наличные деньги только с ранее открытых счетов и депозитов, только в долларах и в пределах $10 000.

Сбережения в других валютах или сверх лимита могли быть выданы только в рублях. Покупать валюту было разрешено только в безналичной форме.

В апреле курс рубля, обрушившийся после начала войны, заметно укрепился.

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