россияне смогут покупать валюту. Центробанк рф несколько ослабил валютный контроль — Finance.ua
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россияне смогут покупать валюту. Центробанк рф несколько ослабил валютный контроль

Сегодня 16:13Валюта
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россияне смогут покупать валюту. Центробанк рф несколько ослабил валютный контрольроссияне смогут покупать валюту. Центробанк рф несколько ослабил валютный контроль
Центробанк рф от 18 апреля возобновил для банков возможность продавать наличную валюту населению.
Это предусмотрено смягчением временного порядка сделок с наличной валютой, объявленного 8 апреля, пишет Meduza.
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8 апреля центробанк страны-агрессора несколько смягчил введенные меры валютного контроля. С 11 апреля регулятор разреши некоторым категориям граждан снимать наличные деньги со своих счетов не только в долларах, но и в евро, сохранив общий лимит снятия на уровне $10 000.
С 18 апреля российские банки могут продавать валюту, но только поступившую в кассы с 9 апреля.
Напомним, 9 марта центробанк рф ввел временный порядок операций с наличной валютой сроком на полгода. россиянам разрешили снимать наличные деньги только с ранее открытых счетов и депозитов, только в долларах и в пределах $10 000.
Сбережения в других валютах или сверх лимита могли быть выданы только в рублях. Покупать валюту было разрешено только в безналичной форме.
В апреле курс рубля, обрушившийся после начала войны, заметно укрепился.
По материалам: Forbes.ua
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