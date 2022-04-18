россияне смогут покупать валюту. Центробанк рф несколько ослабил валютный контроль — Finance.ua

8 апреля центробанк страны-агрессора несколько смягчил введенные меры валютного контроля. С 11 апреля регулятор разреши некоторым категориям граждан снимать наличные деньги со своих счетов не только в долларах, но и в евро, сохранив общий лимит снятия на уровне $10 000.
С 18 апреля российские банки могут продавать валюту, но только поступившую в кассы с 9 апреля.
Напомним, 9 марта центробанк рф ввел временный порядок операций с наличной валютой сроком на полгода. россиянам разрешили снимать наличные деньги только с ранее открытых счетов и депозитов, только в долларах и в пределах $10 000.
Сбережения в других валютах или сверх лимита могли быть выданы только в рублях. Покупать валюту было разрешено только в безналичной форме.
В апреле курс рубля, обрушившийся после начала войны, заметно укрепился.