россияне вывели из банков почти 10 миллиардов долларов в марте — Finance.ua

россияне вывели из банков почти 10 миллиардов долларов в марте

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россияне вывели из банков почти 10 миллиардов долларов в марте

россияне в марте сняли с валютных счетов 9,8 млрд долларов, отток продлился второй месяц подряд и мог быть более мощным, чем в феврале.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные российского Центробанка.

В условиях ограничений Центробанка рф россияне в прошлом месяце продолжили снимать валюту с депозитов и счетов. В марте валютные сбережения населения в российских банках сократились на 9,8 млрд долларов.

Наибольший отток валюты по счетам и депозитам наблюдался в первую декаду месяца и прекратился в последнюю неделю марта.

На динамику валютных остатков повлияло введение ограничений со стороны ЦБ рф: 9 марта он на полгода запретил кредитным организациям выдавать клиентам-физлицам на руки любую иностранную валюту, кроме долларов, и ввел лимит на снятие средств — 10 тыс. долл. в эквиваленте.

Забрать валюту могли только клиенты, которые открыли счет или срочный взнос до 9 марта. Новые вклады или средства сверх лимита можно снять только в рублях. С 11 апреля ЦБ разрешил банкам выдавать в пределах лимитов евро, а с 18 апреля клиенты смогут покупать наличную валюту в отделениях.

Значительный отток средств населения с валютных счетов и депозитов продолжился второй месяц подряд и мог быть больше, чем в феврале. В то же время россияне возвращали рубли на банковские счета из-за высоких ставок.

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