россияне вывели из банков почти 10 миллиардов долларов в марте — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

россияне вывели из банков почти 10 миллиардов долларов в марте

Сегодня 10:26Валюта
34
россияне вывели из банков почти 10 миллиардов долларов в мартероссияне вывели из банков почти 10 миллиардов долларов в марте
россияне в марте сняли с валютных счетов 9,8 млрд долларов, отток продлился второй месяц подряд и мог быть более мощным, чем в феврале.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные российского Центробанка.
В условиях ограничений Центробанка рф россияне в прошлом месяце продолжили снимать валюту с депозитов и счетов. В марте валютные сбережения населения в российских банках сократились на 9,8 млрд долларов.
Наибольший отток валюты по счетам и депозитам наблюдался в первую декаду месяца и прекратился в последнюю неделю марта.
На динамику валютных остатков повлияло введение ограничений со стороны ЦБ рф: 9 марта он на полгода запретил кредитным организациям выдавать клиентам-физлицам на руки любую иностранную валюту, кроме долларов, и ввел лимит на снятие средств — 10 тыс. долл. в эквиваленте.
Забрать валюту могли только клиенты, которые открыли счет или срочный взнос до 9 марта. Новые вклады или средства сверх лимита можно снять только в рублях. С 11 апреля ЦБ разрешил банкам выдавать в пределах лимитов евро, а с 18 апреля клиенты смогут покупать наличную валюту в отделениях.
Значительный отток средств населения с валютных счетов и депозитов продолжился второй месяц подряд и мог быть больше, чем в феврале. В то же время россияне возвращали рубли на банковские счета из-за высоких ставок.
По материалам: Українська правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.