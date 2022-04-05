россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb — Finance.ua

Все бронирования в россии и беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены. Еще в начале марта Airbnb сообщила об остановке всех сделок на территории страны-агрессора и беларуси.
Это значит, что бронирование жилья в россии и беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование в любом месте.
«Календари объявлений в россии и беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен. ... Гостям из россии и беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb», — говорится в сообщении.