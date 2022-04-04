Бесплатное жилье для беженцев: как получить купон на airbnb — Finance.ua

Бесплатное жилье для беженцев: как получить купон на airbnb

Сегодня 08:34 — Недвижимость

Война заставила убегать миллионы украинцев за границу.

И несмотря на то, что европейцы принимают беженцев довольно гостеприимно, проблема с жильем все еще остается одной из самых актуальных для вынужденных переселенцев.

Именно поэтому ведущий сервис для найма домов Airbnb решил поддержать тех, кто уехал из родного дома из-за войны.

Теперь у каждого гражданина есть возможность получить купон от 1000 до 2000 евро, которым можно оплатить проживание.

Рассказываем, где можно подать заявку на получение ваучера и как правильно заполнить специальную форму.

Как подать заявку на сайте Nova Ukraine?

Nova Ukraine выступает партнером Airbnb и оказывает гуманитарную помощь украинцам.

На сайте организации каждый украинский беженец, покинувший Родину после 20 февраля 2022 года или планирующий выезжать, сейчас может подать заявку на получение бесплатного ваучера, которым можно оплатить проживание в европейских странах.

Подать заявление можно с помощью специальной формы или отправить его по электронной почте refugees@novaukraine.org с указанием данных о составе вашей семьи.

Приоритет предоставляют семьям, которые предоставили все сведения правильно, а также нуждаются в доме в ближайшее время.

После рассмотрения заявление ваучер пришлют на ваш электронный ящик в течение 2-4 дней.

Купон имеет срок действия, но вы самостоятельно определяете для себя даты и продолжительность аренды жилья.

Как правильно заполнить форму?

Чтобы вы не ожидали рассмотрения заявки неделями и как можно скорее получили купон, обязательно укажите:

Электронный адрес.

Ваше имя и фамилию так, как они написаны в загранпаспорте.

Контактные данные (номер телефона, другие методы связи с вами).

Дата выезда из Украины.

Прикрепите фото первой страницы паспорта к вашему имени и фотографии.

Если вы находитесь не в Украине, загрузите фото страницы вашего паспорта или миграционной карты, где видна дата последнего выезда из Украины и номер вашего паспорта.

Если вы в Украине, отправьте скриншот вашей геолокации в Google карте.

Количество людей в вашей семье, которым нужен дом.

Имена всех членов семьи, с которыми вы будете проживать.

Страну, в которой вы будете арендовать жилье.

Можно ли подать заявку на ваучер через другие сервисы?

Да, еще один партнер Airbnb — организация Марш Женщин.

После того, как вы заполните форму, ссылка на которую есть в телеграмм-боте Марша Женщин, организация ее проверит и отправит на рассмотрение в Airbnb.

Далее вы получите письмо со всеми указаниями от Airbnb, которое подскажет, как воспользоваться купоном на жилье в стране, в которую вы вынужденно едете.

Важно отметить, что:

Такая возможность доступна только для женщин и детей, убегающих за границу от войны.

Выбрать можно только одну страну: получить ваучер на жилье в нескольких государствах не получится.

Люди, данные которых вы указываете в заявке, обязательно должны проживать в забронированном доме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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