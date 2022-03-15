россия ввела запрет на поставку зерна странам таможенного союза — Finance.ua
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россия ввела запрет на поставку зерна странам таможенного союза

Сегодня 11:01Аграрный рынок
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россия ввела запрет на поставку зерна странам таможенного союзароссия ввела запрет на поставку зерна странам таможенного союза
Российские власти вводят запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза.
Об этом сообщается на сайте российского правительства.
К странам — участницам союза относятся Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Также введен запрет на вывоз сахара в третьи страны.
Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года.
По материалам: Українська правда
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