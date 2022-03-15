россия ввела запрет на поставку зерна странам таможенного союза — Finance.ua

россия ввела запрет на поставку зерна странам таможенного союза
Сегодня 11:01 — Аграрный рынок россия ввела запрет на поставку зерна странам таможенного союза
Российские власти вводят запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза.
Об этом сообщается на сайте российского правительства.
К странам — участницам союза относятся Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Также введен запрет на вывоз сахара в третьи страны.
Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Email рассылка Finance.uaКоротко про главное за день