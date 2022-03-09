В Украине на период военного положения можно не регистрировать сельхозтехнику — Finance.ua

В Украине на период военного положения можно не регистрировать сельхозтехнику

Сегодня 21:38 — Аграрный рынок

В период военного положения можно не регистрировать сельскохозяйственную технику.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Он отметил, что сегодня подписал приказ, согласно которому разрешается эксплуатация с/х техники без регистрации.

Это касается тракторов, самоходных шасси, самоходных с/х, дорожно-строительных и мелиоративных машин, других с/х машин и их составляющих отечественного и иностранного производства.

«Уважаемые аграрии. Наша задача — чтобы агропромышленный комплекс работал бесперебойно и без задержек. А полевые работы-2022 прошли, как положено. Поэтому на ближайшее время вам не нужно вникать в вопросы „Какими документами оформлять работу сельхозтехники?“ и „Как платить налоги по регистрации техники?“. Все — потом», — подчеркнул Лещенко.

По его словам, после того как будет прекращено военное положение на всей территории Украины или в ее отдельных местностях, владельцы будут обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) машины в течение 90 дней.

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