В Украине на период военного положения можно не регистрировать сельхозтехнику — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Украине на период военного положения можно не регистрировать сельхозтехнику

Сегодня 21:38Аграрный рынок
31
В период военного положения можно не регистрировать сельскохозяйственную технику.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.
Он отметил, что сегодня подписал приказ, согласно которому разрешается эксплуатация с/х техники без регистрации.
Это касается тракторов, самоходных шасси, самоходных с/х, дорожно-строительных и мелиоративных машин, других с/х машин и их составляющих отечественного и иностранного производства.
«Уважаемые аграрии. Наша задача — чтобы агропромышленный комплекс работал бесперебойно и без задержек. А полевые работы-2022 прошли, как положено. Поэтому на ближайшее время вам не нужно вникать в вопросы „Какими документами оформлять работу сельхозтехники?“ и „Как платить налоги по регистрации техники?“. Все — потом», — подчеркнул Лещенко.
По его словам, после того как будет прекращено военное положение на всей территории Украины или в ее отдельных местностях, владельцы будут обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) машины в течение 90 дней.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.