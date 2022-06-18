россия временно останавливает «Турецкий поток»: в чем причина — Finance.ua

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россия временно останавливает «Турецкий поток»: в чем причина

Сегодня 17:37Энергетика
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россия временно останавливает «Турецкий поток»: в чем причинароссия временно останавливает «Турецкий поток»: в чем причина
российский «Газпром» сообщил об остановке газопровода «Турецкий поток». Утверждается, что приостановка транспортировки газа временная.
Об этом сообщила пресс-служба российской компании.
«Транспортировка газа по обеим нитям газопровода „Турецкий поток“ будет временно прекращена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами раньше времени.
Как известно, по газопроводу «Турецкий поток» газ получает не только Турция, но и ряд европейских стран, включая Венгрию.
По материалам: РБК-Україна
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