россия временно останавливает «Турецкий поток»: в чем причина — Finance.ua

россия временно останавливает «Турецкий поток»: в чем причина

Сегодня 17:37 — Энергетика

россия временно останавливает «Турецкий поток»: в чем причина

российский «Газпром» сообщил об остановке газопровода «Турецкий поток». Утверждается, что приостановка транспортировки газа временная.

Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

«Транспортировка газа по обеим нитям газопровода „Турецкий поток“ будет временно прекращена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами раньше времени.

Как известно, по газопроводу «Турецкий поток» газ получает не только Турция, но и ряд европейских стран, включая Венгрию.

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