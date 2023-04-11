россия сократила добычу нефти на 700 тысяч баррелей в сутки — Bloomberg Сегодня 05:24 — Энергетика

россия сократила добычу нефти на 700 тысяч баррелей в сутки — Bloomberg

российское министерство энергетики заявило, что в прошлом месяце страна сократила добычу нефти примерно на 700 000 баррелей в сутки.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что по данным министерства энергетики, которые не являются публичными, производители добывают в среднем 1,28 млн тонн нефти в сутки.

Это эквивалентно более 9,4 млн баррелей, что означает, что в прошлом месяце сокращение добычи только сырой нефти составило около 700 тыс. баррелей в сутки.

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Добавляется, что общая мартовская добыча сырой нефти и газового конденсата в рф в среднем составила 1,4 млн тонн. Это эквивалентно 10,36 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,1 млн баррелей в феврале по расчетам агентства.

В результате общее сокращение в среднем составило 740 000 баррелей в сутки, свидетельствуют данные.

Однако эта цифра не согласуется с данными о мартовском морском экспорте и поставках на российские нефтеперерабатывающие заводы, что усугубляет неопределенность по поводу того, сколько нефти на самом деле выкачивает рф.

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Економічна Правда По материалам:

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