Сингапур почти втрое увеличил импорт российской нефти после ограничений Евросоюза — Finance.ua
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Сингапур почти втрое увеличил импорт российской нефти после ограничений Евросоюза

Энергетика
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Сингапур почти втрое увеличил импорт российской нефти после ограничений Евросоюза
Сингапур почти втрое увеличил импорт российской нефти после ограничений Евросоюза
После введения эмбарго на импорт российской нефти в ЕС Сингапур почти втрое увеличил закупку топлива из рф.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что азиатский нефтяной хаб импортировал в первом квартале 2023 года 741 000 тонн российской нефти, что составляет около 23% от общего импорта нефтепродуктов в Сингапур.
Издание отмечает, что этот показатель увеличился примерно с 261 000 тонн, импортированных в четвертом квартале прошлого года.
Полномасштабное вторжение рф в Украину и его последствия полностью изменили рынок нефти в Евросоюзе. Доля агрессора упала почти в восемь раз, а главным поставщиком стали США.
Как свидетельствуют данные Eurostat, к февралю 2022 года доля россии на рынке ЕС составляла от 24% до 31% (от 39,65 млн баррелей до 49,69 млн баррелей).
Начиная с мая 2022 года импорт из россии начал снижаться и в декабре 2022 года составил 7,64 млн баррелей — всего 4% от общего объема импорта. Не в последнюю очередь это связано с введением эмбарго на российскую нефть с 5 декабря 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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