россия сокращает поставки газа по «Северному потоку-1» на 40% — Finance.ua

россия сокращает поставки газа по «Северному потоку-1» на 40%

Сегодня 16:35 — Энергетика

российская компания «Газпром» заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу «Северный поток-1» на 40%.

Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.

Во вторник российская энергетическая компания объявила, что может обеспечить транспортировку только 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн ​​кубометров.

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По словам россиян, это произойдет из-за «несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens».

«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции „Портовая“ может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», — сообщил «Газпром».

Напомним, «Северный поток-1», транспортирующий газ из россии в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.

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