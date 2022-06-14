россия сокращает поставки газа по «Северному потоку-1» на 40% — Finance.ua
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россия сокращает поставки газа по «Северному потоку-1» на 40%

Сегодня 16:35Энергетика
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российская компания «Газпром» заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу «Северный поток-1» на 40%.
Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.
Во вторник российская энергетическая компания объявила, что может обеспечить транспортировку только 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн ​​кубометров.
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По словам россиян, это произойдет из-за «несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens».
«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции „Портовая“ может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», — сообщил «Газпром».
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Напомним, «Северный поток-1», транспортирующий газ из россии в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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