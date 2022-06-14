россия сокращает поставки газа по «Северному потоку-1» на 40% — Finance.ua

По словам россиян, это произойдет из-за «несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens».
«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции „Портовая“ может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», — сообщил «Газпром».