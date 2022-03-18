россия произвела выплаты по бондам — Finance.ua

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россия произвела выплаты по бондам

Сегодня 13:25Мир
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россия произвела выплаты по бондамроссия произвела выплаты по бондам
Министерство финансов России сообщило, что платежный агент по еврооблигациям Citibank получил средства для выплат владельцам бондов.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина рф.
«Минфин россии информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов российской федерации со сроком погашения в 2023 году в общей сумме 117,2 млн долл. США получены платежным агентом по еврооблигациям (Citibank)», — пишет ведомство.
Напомним, рейтинговое агентство S&P снизило рейтинг россии до CC с CCC-, ведь владельцы российских бондов не получили выплаты.
Банк-корреспондент JPMorgan получил выплаты по купонам российских еврооблигаций, после их обработки банк перечислил средства платежному агенту Citi.
Как объяснял управляющий партнер FinPoint Investment Advisors Сергей Будкин, санкции против российского центробанка и госдолга не распространяются на обслуживание обязательств, выпущенных до 1 марта 2022 года. Следовательно, Минфин США должен был разрешить проведение транзакций.

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По материалам: Економічна Правда
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