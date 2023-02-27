россия прекратила поставки нефти в Польшу — Finance.ua

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россия прекратила поставки нефти в Польшу

Энергетика
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россия прекратила поставки нефти в Польшу
россия прекратила поставки нефти в Польшу
Поставка нефти из рф в Польшу по трубопроводу «Дружба» прекращена.
Об этом сообщил в Твиттере главный исполнительный директор польского нефтяного концерна PKN Orlen Даниэль Обайтек.
«россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Лишь 10% сырой нефти поступало из россии, и мы заменим ее нефтью из других источников», — написал Обайтек.
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По информации Радио Свобода, компания импортировала нефть в рамках контракта с российской Татнефтью. Срок действия соглашения истекал в декабре 2024 года.
В PKN Orlen уверяют, что компания способна полностью обеспечивать свои НПЗ морским транспортом, и остановка поставок по трубопроводу не повлияет на поставки бензина и дизельного топлива клиентам.
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Нефтепровод «Дружба» построен для транспортировки нефти из россии в страны Центральной и Западной Европы.
Трубопровод «Дружба» был выведен из-под санкций Евросоюза для стран, не имеющих доступа к альтернативной нефти. Кроме Польши, по нему получали российскую нефть также Чехия, Германия, Словакия и Венгрия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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