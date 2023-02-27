Саудовская Аравия предоставит Украине нефтепродукты на $300 миллионов — Finance.ua
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Саудовская Аравия предоставит Украине нефтепродукты на $300 миллионов

Энергетика
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Саудовская Аравия предоставит Украине пакет помощи в размере 400 миллионов долларов, в который включены нефтепродукты на 300 миллионов долларов.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.
Дословно: "Украина получит реальную помощь от Саудовской Аравии, которая считается крупнейшей экономикой Ближнего Востока.
В рамках визита в Офисе президента были подписаны два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн: гуммпомощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.
В частности, речь идет о Совместной программе сотрудничества с Центром гуманитарной помощи и помощи Короля Салмана и Меморандума о взаимопонимании с Саудовским фондом развития".

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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