Саудовская Аравия предоставит Украине нефтепродукты на $300 миллионов — Finance.ua

Саудовская Аравия предоставит Украине нефтепродукты на $300 миллионов Сегодня 11:44 — Энергетика

Саудовская Аравия предоставит Украине пакет помощи в размере 400 миллионов долларов, в который включены нефтепродукты на 300 миллионов долларов.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Дословно: "Украина получит реальную помощь от Саудовской Аравии, которая считается крупнейшей экономикой Ближнего Востока.

В рамках визита в Офисе президента были подписаны два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн: гуммпомощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.

В частности, речь идет о Совместной программе сотрудничества с Центром гуманитарной помощи и помощи Короля Салмана и Меморандума о взаимопонимании с Саудовским фондом развития".

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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