россия переходит на обслуживание валютного долга в рублях — Finance.ua

Согласно тексту документа, такие операции будут считаться выполненными независимо от мнения получателей платежей.
«В целях выполнения российской федерацией государственных долговых обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, российская федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием, заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа „И“, который ведется в рублях», — говорится в указе путина.
Бенефициарами этих счетов будут владельцы еврооблигаций.
Выход указа связан со скорым истечением 30-дневного срока оплаты по долларовым евробондам. Россия еще в конце мая заявляла, что будет погашать их в рублях, поскольку США заблокировали эти операции в долларах.
Западные инвесторы тогда давали понять, что в рублях оплату не примут и сочтут это дефолтом россии.
Справка Finance.ua:
резервы российского Центробанка в Европе и США были заморожены в связи с введенными санкциями за вторжение в Украину;
санкции запретили западным инвесторам сделки с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния;
иностранные инвесторы должны будут открыть счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте. С помощью такой схемы Минфин рассчитывает производить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру.