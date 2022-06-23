россия переходит на обслуживание валютного долга в рублях — Finance.ua

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россия переходит на обслуживание валютного долга в рублях

Сегодня 11:11Мир
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россия переходит на обслуживание валютного долга в рубляхроссия переходит на обслуживание валютного долга в рублях
россия переходит на выплату в рублях по внешнему валютному долгу.
путин подписал соответствующий указ .
Согласно тексту документа, такие операции будут считаться выполненными независимо от мнения получателей платежей.
«В целях выполнения российской федерацией государственных долговых обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, российская федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием, заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа „И“, который ведется в рублях», — говорится в указе путина.
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Бенефициарами этих счетов будут владельцы еврооблигаций.
Выход указа связан со скорым истечением 30-дневного срока оплаты по долларовым евробондам. Россия еще в конце мая заявляла, что будет погашать их в рублях, поскольку США заблокировали эти операции в долларах.
Западные инвесторы тогда давали понять, что в рублях оплату не примут и сочтут это дефолтом россии.

Справка Finance.ua:

  • резервы российского Центробанка в Европе и США были заморожены в связи с введенными санкциями за вторжение в Украину;
  • санкции запретили западным инвесторам сделки с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния;
  • иностранные инвесторы должны будут открыть счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте. С помощью такой схемы Минфин рассчитывает производить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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