россия переходит на обслуживание валютного долга в рублях — Finance.ua

россия переходит на обслуживание валютного долга в рублях

Сегодня 11:11 — Мир

россия переходит на обслуживание валютного долга в рублях

россия переходит на выплату в рублях по внешнему валютному долгу.

путин подписал соответствующий указ

Согласно тексту документа, такие операции будут считаться выполненными независимо от мнения получателей платежей.

«В целях выполнения российской федерацией государственных долговых обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, российская федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием, заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа „И“, который ведется в рублях», — говорится в указе путина.

Бенефициарами этих счетов будут владельцы еврооблигаций.

Выход указа связан со скорым истечением 30-дневного срока оплаты по долларовым евробондам. Россия еще в конце мая заявляла, что будет погашать их в рублях, поскольку США заблокировали эти операции в долларах.

Западные инвесторы тогда давали понять, что в рублях оплату не примут и сочтут это дефолтом россии.

Справка Finance.ua:

резервы российского Центробанка в Европе и США были заморожены в связи с введенными санкциями за вторжение в Украину;

санкции запретили западным инвесторам сделки с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния;

иностранные инвесторы должны будут открыть счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте. С помощью такой схемы Минфин рассчитывает производить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру.

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