россия нанесла ущерб дорожной инфраструктуре Украины на 900 млрд гривен — «Укравтодор» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия нанесла ущерб дорожной инфраструктуре Украины на 900 млрд гривен — «Укравтодор»

Сегодня 21:31Казна и Политика
14
россия нанесла ущерб дорожной инфраструктуре Украины на 900 млрд гривен — «Укравтодор»россия нанесла ущерб дорожной инфраструктуре Украины на 900 млрд гривен — «Укравтодор»
В результате военных действий в Украине уничтожены около 23 000 км дорог общего пользования, из которых 8 000 км являются дорогами государственного значения. Общий объем ущерба дорожной инфраструктуре нашей страны сейчас оценивается в 900 млрд гривен.
Об этом сообщает первый заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко.
По его словам, также разрушены 302 искусственных сооружения, из которых 125 находятся на дорогах государственного значения. В настоящее время уже идет активное восстановление поврежденной инфраструктуры.
Читайте также
«Уже начали восстанавливать, и сегодня можем констатировать, что 500 км дорог уже расчищено — это и дороги государственного значения, и коммунальные дороги. Например, 212 км дорог — это расчистка улиц Ирпеня, Бучи и других городов и городков. Также мы уже возвели на сегодня 18 временных переправ, объездов, обходов и дальше будем это выполнять», — говорит Ивко.
Для примера он рассказал о трассе Р-30, где, на въезде в город Ирпень была менее чем через неделю возведена временная переправа у разрушенного моста. Сейчас на том месте продолжаются проектно-изыскательские работы, а после них начнется строительство нового полноценного моста.
Место для вашей рекламы
Также есть по Киевской, Черниговской и Сумской областям некоторые дороги, например, Киев-Чернигов Р-69 — это где выполняются работы, где уже выполнены переправы. Также, например, в Сумской области Н-12 в городке Климентово сделана временная переправа. По всем направлениям мы работаем круглосуточно", — добавляет заместитель главы Укравтодора.
Он подчеркнул, что дорожники работают в чрезвычайно опасных условиях. Так, недавно в Харьковской области непосредственно во время работы были обстреляны работники одной из дорожных компаний. Вражеские снаряды упали примерно в 50 метрах от людей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.