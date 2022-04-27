россия нанесла ущерб дорожной инфраструктуре Украины на 900 млрд гривен — «Укравтодор»

Сегодня 21:31 — Казна и Политика

россия нанесла ущерб дорожной инфраструктуре Украины на 900 млрд гривен — «Укравтодор»

В результате военных действий в Украине уничтожены около 23 000 км дорог общего пользования, из которых 8 000 км являются дорогами государственного значения. Общий объем ущерба дорожной инфраструктуре нашей страны сейчас оценивается в 900 млрд гривен.

Об этом сообщает первый заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко.

По его словам, также разрушены 302 искусственных сооружения, из которых 125 находятся на дорогах государственного значения. В настоящее время уже идет активное восстановление поврежденной инфраструктуры.

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«Уже начали восстанавливать, и сегодня можем констатировать, что 500 км дорог уже расчищено — это и дороги государственного значения, и коммунальные дороги. Например, 212 км дорог — это расчистка улиц Ирпеня, Бучи и других городов и городков. Также мы уже возвели на сегодня 18 временных переправ, объездов, обходов и дальше будем это выполнять», — говорит Ивко.

Для примера он рассказал о трассе Р-30, где, на въезде в город Ирпень была менее чем через неделю возведена временная переправа у разрушенного моста. Сейчас на том месте продолжаются проектно-изыскательские работы, а после них начнется строительство нового полноценного моста.

Также есть по Киевской, Черниговской и Сумской областям некоторые дороги, например, Киев-Чернигов Р-69 — это где выполняются работы, где уже выполнены переправы. Также, например, в Сумской области Н-12 в городке Климентово сделана временная переправа. По всем направлениям мы работаем круглосуточно", — добавляет заместитель главы Укравтодора.

Он подчеркнул, что дорожники работают в чрезвычайно опасных условиях. Так, недавно в Харьковской области непосредственно во время работы были обстреляны работники одной из дорожных компаний. Вражеские снаряды упали примерно в 50 метрах от людей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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