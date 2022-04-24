россия блокирует экономические данные, скрывая влияние западных санкций — СМИ

Сегодня 10:13

Российские власти начали закрывать информацию об основных экономических показателях, чтобы скрыть проблемы, с которыми рф сталкивается из-за санкций.

В последние дни власти россии прекратили публиковать данные о государственном долге, статистике торговли и добыче нефти.

Центральный банк ограничил объем финансовой информации, которую местные банки должны регулярно публиковать, пока идет работа над законопроектом о запрете кредиторам делиться данными с иностранными государствами. Местные кредиторы не будут обязаны публиковать некоторые финансовые отчеты за период с 31 декабря 2021 по 1 октября 2022.

Отключение неполное: правительство все еще публикует основные показатели, такие как инфляция, валовой внутренний продукт и ряд других данных. Но объем публикаций сузился.

Предполагают, что ограничения помешают Вашингтону и Брюсселю видеть, как влияют их санкции на российскую экономику, а также усложнят поиск новых целей и точную настройку будущих раундов санкций.

На минувшей неделе отделение российского министерства энергетики, которое обнародует ежемесячные данные о добыче и экспорте нефти, заявило, что ограничивает «распространение информации, которая может быть использована как дополнительное давление на российский рынок и его участников».

В четверг Федеральная таможенная служба страны приостановила ежемесячную публикацию данных об экспорте и импорте.

Аналитики, возможно, смогут реконструировать определенное влияние на торговлю россии, изучив данные от ее ведущих торговых партнеров, но это потребует времени.

Эксперты считают, что россияне «пытаются затмить экономическую картину» на фоне санкций.

«У нас есть запреты на российские СМИ, теперь то же касается доступа к статистике. Железный занавес поднимается с обеих сторон», — говорит заместитель главного экономиста Института международных финансов Элина Рыбакова.

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