Роскошный 5-звездочный отель в Дубае начал принимать платежи в мем-токенах Shiba Inu — Finance.ua

Роскошный 5-звездочный отель в Дубае начал принимать платежи в мем-токенах Shiba Inu Сегодня 18:54 — Финтех и Карты

Роскошный 5-звездочный отель в Дубае начал принимать платежи в мем-токенах Shiba Inu

Платформа бронирования путешествий Travala сообщила в своем Твиттере, что теперь владельцы Shiba Inu могут за свои криптоактивы забронировать номер в пятизвездочном отеле «W Dubai».

W Dubai — гостиничное направление известного бренда W Hotels, высококлассной американской сети гостиниц, принадлежащей Marriott International.

Travala — одна из крупнейших компаний по онлайн-бронированию путешествий на основе блокчейна. Благодаря легкодоступному и удобному для пользователя веб-сайту, Travala демонстрирует, как криптовалюты могут использоваться в повседневной жизни.

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Travala добавила на своей платформе поддержку криптовалюты Shiba Inu еще в декабре 2021 года, что дало возможность клиентам — пользователям сервиса использовать SHIB в качестве платежного средства. Кроме того, на платформе также можно использовать SHIB для бронирования более трех миллионов туристических продуктов по всему миру на сайте, включая бронирование авиабилетов, гостиниц и туристических пакетов.

Кроме этого, Travala также объявила, что Shiba Inu можно использовать для бронирования суперкаров, таких как Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, McLaren, Aston Martin и Bugatti.

cryptomisto По материалам:

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