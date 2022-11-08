Роскошный 5-звездочный отель в Дубае начал принимать платежи в мем-токенах Shiba Inu — Finance.ua
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Роскошный 5-звездочный отель в Дубае начал принимать платежи в мем-токенах Shiba Inu

Финтех и Карты
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Роскошный 5-звездочный отель в Дубае начал принимать платежи в мем-токенах Shiba Inu
Роскошный 5-звездочный отель в Дубае начал принимать платежи в мем-токенах Shiba Inu
Платформа бронирования путешествий Travala сообщила в своем Твиттере, что теперь владельцы Shiba Inu могут за свои криптоактивы забронировать номер в пятизвездочном отеле «W Dubai».
W Dubai — гостиничное направление известного бренда W Hotels, высококлассной американской сети гостиниц, принадлежащей Marriott International.
Travala — одна из крупнейших компаний по онлайн-бронированию путешествий на основе блокчейна. Благодаря легкодоступному и удобному для пользователя веб-сайту, Travala демонстрирует, как криптовалюты могут использоваться в повседневной жизни.
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Travala добавила на своей платформе поддержку криптовалюты Shiba Inu еще в декабре 2021 года, что дало возможность клиентам — пользователям сервиса использовать SHIB в качестве платежного средства. Кроме того, на платформе также можно использовать SHIB для бронирования более трех миллионов туристических продуктов по всему миру на сайте, включая бронирование авиабилетов, гостиниц и туристических пакетов.
Кроме этого, Travala также объявила, что Shiba Inu можно использовать для бронирования суперкаров, таких как Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, McLaren, Aston Martin и Bugatti.
По материалам:
cryptomisto
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