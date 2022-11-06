Эксперты назвали криптовалюты, которые больше всего выросли за полгода — Finance.ua

Эксперты назвали криптовалюты, которые больше всего выросли за полгода Сегодня 06:01 — Финтех и Карты

Эксперты назвали криптовалюты, которые больше всего выросли за полгода

Согласно данным аналитического портала Cryptorank, несмотря на общий спад на крипто-рынке, некоторые цифровые активы продемонстрировали существенный рост в диапазоне от 4000 до 33 000% за последние шесть месяцев. Среди самых успешных: Bankera, Tierion, RightMesh, ICOS и Aeron.

Далее рассказываем поподробнее о каждой из них. Важно — это не финансовый совет.

Bankera (BNK) — по словам разработчиков токена, BNK — это альтернатива банковскому счету. Криптовалюта позволяет открывать электронный кошелек, личные IBAN-счета и дебетовые карты VISA, привязанные к аккаунту Bankera. На момент написания новости BNK торгуется по $0.9311, поднявшись на 33673% за последние 6 месяцев.

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Tierion (TNT) — используется для расчетов между двумя или более сторонами сети. Токен TNT является поощрением для пользователей к эксплуатации сети. Так, операторам узлов платят TNT за их работу по защите блокчейна Tierion. TNT удалось вырасти на 5459% за полгода, сейчас токен торгуется по $0.123845.

RightMesh (RMESH) — распределенная сеть, стимулирующая людей к совместному использованию ресурсов мобильных устройств (интернет, данные, хранилище) для обеспечения децентрализованной структуры интернета. Токен RMESH торгуется по $0.299 на момент написания новости, поднявшись на 4636% за 6 месяцев.

ICOS (ICOS) — токен проекта ICOBox на базе Ethereum, который ранее столкнулся с расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). ICOS запрещен к продаже на территории США. Несмотря на ограничения, токену удалось вырасти на 41,48%. На момент написания новости ICOS торгуется по $0.1377511.

Aeron (ARNX) — токен ARNX принадлежит блокчейн-платформе на основе Ethereum, разработанной для авиационного сегмента. Разработчики Aeron называют свой проект новым стандартом авиационной безопасности. ARNX призван снизить риски возможных фатальных авиационных аварий, он обеспечивает слаженную координацию действий и обмен достоверными данными между авиашколами, пилотами, эксплуатационными службами и системами управления воздушным движением. Сейчас ARNX торгуется по $0.1887, поднявшись в стоимости на 3103%.

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noworries По материалам:

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