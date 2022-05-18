рф стала четвертым крупнейшим поставщиком нефти в Индию. — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

рф стала четвертым крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Сегодня 10:15Энергетика
63
россия стала четвертым самым большим поставщиком нефти в Индию в апреле, за месяц поднявшись на 6 позиций.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные о перемещении танкеров.
Отмечается, что доля россии в закупке нефти Индией выросла до рекордных 6% и составила около 277 тыс. баррелей в сутки.
При этом еще в марте россия была на 10 месте среди экспортеров и поставляла в Индию около 66 тыс. баррелей нефти в сутки.
По данным о перемещении танкеров, самым крупным поставщиком в апреле остался Ирак.
Второе и третье место заняли Саудовская Аравия и ОАЭ.
При этом доля африканской нефти в индийском импорте упала с 14,5% в марте до 6% в апреле, а доля американской сократилась вдвое, до 3%.
Как отмечает Reuters, многие индийские нефтепереработчики стали закупать дешевую российскую нефть, которую избегают западные компании.
«Цены на российскую нефть Urals резко упали из-за санкций против России, в то время как казахстанская нефть CPC Blend оказалась под давлением, поскольку она загружается из российского порта», — пояснил аналитик Refinitiv Эхсан Уль Хак.
На Россию, Казахстан и Азербайджан в апреле пришлось 11% всего нефтяного импорта Индии, добавляет агентство.
По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.