рф стала четвертым крупнейшим поставщиком нефти в Индию. — Finance.ua

рф стала четвертым крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Сегодня 10:15 — Энергетика

россия стала четвертым самым большим поставщиком нефти в Индию в апреле, за месяц поднявшись на 6 позиций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные о перемещении танкеров.

Отмечается, что доля россии в закупке нефти Индией выросла до рекордных 6% и составила около 277 тыс. баррелей в сутки.

При этом еще в марте россия была на 10 месте среди экспортеров и поставляла в Индию около 66 тыс. баррелей нефти в сутки.

По данным о перемещении танкеров, самым крупным поставщиком в апреле остался Ирак.

Второе и третье место заняли Саудовская Аравия и ОАЭ.

При этом доля африканской нефти в индийском импорте упала с 14,5% в марте до 6% в апреле, а доля американской сократилась вдвое, до 3%.

Как отмечает Reuters, многие индийские нефтепереработчики стали закупать дешевую российскую нефть, которую избегают западные компании.

«Цены на российскую нефть Urals резко упали из-за санкций против России, в то время как казахстанская нефть CPC Blend оказалась под давлением, поскольку она загружается из российского порта», — пояснил аналитик Refinitiv Эхсан Уль Хак.

На Россию, Казахстан и Азербайджан в апреле пришлось 11% всего нефтяного импорта Индии, добавляет агентство.

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