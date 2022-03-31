рф согласилась принимать платежи за газ в евро — Шольц — Finance.ua
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рф согласилась принимать платежи за газ в евро — Шольц

Сегодня 15:45Энергетика
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рф согласилась принимать платежи за газ в евро — Шольцрф согласилась принимать платежи за газ в евро — Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент россии Владимир Путин согласился сохранить платежи за газ в евро.
Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление правительства Германии.
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Путин в телефонном разговоре с Шольцем заявил, что страны «Большой семерки» смогут платить за российский газ в евро или долларах. Деньги будут переводиться в «Газпромбанк», а из него в россию.
Как отмечается, Шольц не согласился с этой процедурой, но попросил предоставить письменное разъяснение схемы, чтобы лучше понять процедуру и обсудить ее с экспертами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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