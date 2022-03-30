Прокачка газа из россии в Европу через Беларусь упала до нуля — Reuters — Finance.ua
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Прокачка газа из россии в Европу через Беларусь упала до нуля — Reuters

Сегодня 11:16Энергетика
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Поставка газа из рф в Европу по газопроводу «Ямал-Европа» (уходит через Беларусь и Польшу в Германию) в точке Мальнов (ФРГ) упала до нуля. Потоки по двум другим ключевым маршрутам «трубы» в целом оставались стабильными.
Об этом сообщает Reuters.
Потоки в восточном направлении в Польшу из Германии на пограничном пункте Мальнов последний раз составляли 1 451 155 кВт/ч по состоянию на 11:00 по Гринвичу 29 марта, но с тех пор они упали до нуля, свидетельствуют данные оператора Gascade.
Поставки российского газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1» и через пункт Велке-Капушаны в целом оставались стабильными.
Через Украину транзит газа в Евросоюз осуществляется по большой газовой «нити» Уренгой-Помары-Ужгород. Прокачка через этот газопровод, судя по информации Reuters, продолжается.
Напомним, в Кремле заявили, что до 31 марта разработают практические механизмы, позволяющие иностранным компаниям платить за газ в рублях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в случае отказа ЕС, блок останется без голубого топлива. Расчеты валютой засчитывать не будут, при этом европейские компании отказываются покупать рубли для покупки энергоресурсов.
«Как только у нас будет окончательное решение, мы посмотрим, что можно сделать. Но, безусловно, мы не собираемся делать с этого благотворительность и бесплатно поставлять газ в Западную Европу... Нет оплаты, нет газа», — сказал Песков.
В то же время лидеры Евросоюза отклонили требование президента рф платить за газ в рублях. Они также пообещали ответить главе кремля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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